БелАЗ приступает к выпуску огромных грузовых троллейбусов

На самом деле, в истории белорусских дизель-троллейвозов есть еще одна страница. В 1986—1987 годах были построены самосвалы БЕЛАЗ-75195 грузоподъемностью уже 110 тонн. Эксплуатационные испытания принесли положительные результаты. В итоге на заводе было принято решение освоить серийную версию машины, но этому помешал распад СССР.

По сравнению с обычным исполнением самосвала дизель-троллейвоз отличается пантографами (токосъемниками), дополнительным силовым шкафом и органами управления троллейным режимом. При этом расчеты показывают, что на чистой электротяге БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн показывает «значительное улучшение тягово-динамических характеристик».