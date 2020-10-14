БелАЗ приступает к выпуску огромных грузовых троллейбусов

На самом деле, в истории белорусских дизель-троллейвозов есть еще одна страница. В 1986—1987 годах были построены самосвалы БЕЛАЗ-75195 грузоподъемностью уже 110 тонн. Эксплуатационные испытания принесли положительные результаты. В итоге на заводе было принято решение освоить серийную версию машины, но этому помешал распад СССР.
По сравнению с обычным исполнением самосвала дизель-троллейвоз отличается пантографами (токосъемниками), дополнительным силовым шкафом и органами управления троллейным режимом. При этом расчеты показывают, что на чистой электротяге БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн показывает «значительное улучшение тягово-динамических характеристик».
Стоит ли протягивать по карьеру провода для движения «грузовых троллейбусов», зависит от конкретных условий. В частности, собственникам ГОКов надо оценить, что обойдется дешевле — дизтопливо или электроэнергия. Также важной характеристикой будет допустимая скорость движения самосвалов на подъемах, которая зависит от качества дорожного покрытия.
Тем не менее, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в ближайшее время БелАЗ начнет выпуск троллейвозов. Первый опытный образец машины недавно был сфотографирован возле цеха сверхтяжелых машин Белорусского автозавода. Машина будет нести индекс БелАЗ-7530Е, а грузоподъемность самосвала составит 220—240 тонн.