БелАЗ приступает к выпуску огромных грузовых троллейбусов

Фото: com-drive.com
Первый дизель-троллейвоз БелАЗ грузоподъемностью 65 тонн был построен в 1964 году. В июле 1966-го дизель-троллейвоз был отправлен на испытания, а в 1968 году жодинцы построили еще две таких машины. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», забытый проект снова готов возродиться.

На самом деле, в истории белорусских дизель-троллейвозов есть еще одна страница. В 1986—1987 годах были построены самосвалы БЕЛАЗ-75195 грузоподъемностью уже 110 тонн. Эксплуатационные испытания принесли положительные результаты. В итоге на заводе было принято решение освоить серийную версию машины, но этому помешал распад СССР.

По сравнению с обычным исполнением самосвала дизель-троллейвоз отличается пантографами (токосъемниками), дополнительным силовым шкафом и органами управления троллейным режимом. При этом расчеты показывают, что на чистой электротяге БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн показывает «значительное улучшение тягово-динамических характеристик».

  • Фото: com-drive.com
  • Фото: com-drive.com

Стоит ли протягивать по карьеру провода для движения «грузовых троллейбусов», зависит от конкретных условий. В частности, собственникам ГОКов надо оценить, что обойдется дешевле — дизтопливо или электроэнергия. Также важной характеристикой будет допустимая скорость движения самосвалов на подъемах, которая зависит от качества дорожного покрытия.

Тем не менее, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в ближайшее время БелАЗ начнет выпуск троллейвозов. Первый опытный образец машины недавно был сфотографирован возле цеха сверхтяжелых машин Белорусского автозавода. Машина будет нести индекс БелАЗ-7530Е, а грузоподъемность самосвала составит 220—240 тонн.

электромобили, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
14 октября 2020
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