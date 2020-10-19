Все подробности о новой Hyundai Elantra для России

Фото производителя.
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Hyundai Elantra. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил этот документ.

У российской версии «Элантры» не будет ни трубомоторов, ни вариаторов, которые представлены на других рынках. Нам полагается хорошо знакомый атмосферник объемом 1,6 литра (128 л. с.) от машины прежнего поколения, а также новый двухлитровый двигатель (150 л. с.) из серии Smartstream. У обоих движков — распреденный впрыск. В списке коробок передач заявлены только шестиступенчатые агрегаты — «механика» и «автомат».

Фото производителя.

В России будет доступна исключительно полузависимая задняя балка, тогда как теоретически существуют и варианты с независимой «многорычажкой». Среди опций указан адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, так что с современной электроникой у новинки все в порядке.

Напомним, что со сменой поколений седан гольф-класса стал на 30 мм длиннее (4650 мм), на 25 мм шире (1825 мм) и на 20 мм ниже. Сборкой Hyundai Elantra традиционно займется калининградский завод «Автотор». Дата начала продаж пока не объявлена, но получение сертификата означает, что это произойдет совсем скоро.

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19 октября 2020
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