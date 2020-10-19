Все подробности о новой Hyundai Elantra для России

В России будет доступна исключительно полузависимая задняя балка, тогда как теоретически существуют и варианты с независимой «многорычажкой». Среди опций указан адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, так что с современной электроникой у новинки все в порядке.

Напомним, что со сменой поколений седан гольф-класса стал на 30 мм длиннее (4650 мм), на 25 мм шире (1825 мм) и на 20 мм ниже. Сборкой Hyundai Elantra традиционно займется калининградский завод «Автотор». Дата начала продаж пока не объявлена, но получение сертификата означает, что это произойдет совсем скоро.