Volkswagen представил новое поколение «каблучка» Caddy

Пятое поколение VW Caddy построено на совершенно новой для модели базе — фирменной модульной платформе MQB. Благодаря этому, его колесная база выросла с 2 682 до 2 755 мм. Впервые Caddy получит 18- дюймовые легкосплавные колесные диски в заводской комплектации, а также новые светодиодные фары и фонари заднего свет. Модель обзавелась также системой бесключевого доступа и Keyless Access. Машина оснащается полностью новой цифровой приборной панелью Digital Cockpit.

В зависимости от комплектации, «мультимедийка» Caddy оснащается сенсорным экраном диагональю 6.5, 8.25 или 10 дюймов. Управление климатической установкой реализовано в виде удобных ползунков. Модель также получила сенсорные кнопки для регулировки освещения, вида, аудио и меню. Под капотом «каблучка» будут установлены дизельные моторы мощностью 75, 102 и 122 л. с., а также бензиновый 114-сильный агрегат. В трансмиссии (как передне-, так и полноприводной) будут трудиться 6-ступенчатая «механка» или 7-ступенчатый «робот».

Продажи нового Caddy начнутся в конце ноября в Германии, Австрии и Польше. После этого автомобиль появится в других странах Европы, а затем и на внешних рынках, среди которых Израиль, ЮАР и Австралия. На старте продаж новый Caddy будет доступен в исполнении Kombi, Caddy, Life, Style и Move, а грузовой фургон будет представлен версиями Cargo и Cargo Maxi (с удлиненной колесной базой).

Когда и в каком оснащении VW Caddy приедет на российский рынок пока не известно.