Какой автобус даст перевозчику прибыль даже в кризис?

В частности, из-за вводимых ограничений на перемещение граждан и самоизоляции для определенных групп лиц, объем пассажиропотока на ряде маршрутов падает настолько, что работающие них автобусы среднего и большого класса попросту возят в своих салонах воздух. При этом затраты на топливо, обслуживание, зарплату водителя, диспетчера, налоги и т. д. остаются неизменными и транспортная компания вместо извлечения прибыли терпит убытки. Выход из данной ситуации один — оптимизация подвижного состава под сложившуюся ситуацию. В данном случае речь идет о грамотном(!) замещении больших автобусов машинами малого класса вместимостью 20—22 человека. Именно такой вариант — «ГАЗель Сити» (GAZelle CITY) как раз ко времени предложил перевозчикам Горьковский автозавод ГАЗ.

Операция — оптимизация

Начнем с того, что новый городской микроавтобус «ГАЗель Сити» стоит как минимум в четыре-пять раз дешевле машин большого класса, а, следовательно, перевозчик может приобрести большее количество транспортных средств и поставить их на разные маршруты. То есть, увеличить покрытие или раздвинуть границы своего присутствия на рынке транспортных услуг. Кроме того, имея несколько машин вместо одной, можно без труда, оперативно перебрасывать технику с одного маршрута на другой при увеличении пассажиропотока. Иными словами — гарантировать адаптивность к меняющейся ситуации или гибкость бизнеса. Идем дальше. Чем больше машин на линии, тем меньше временные интервалы в расписании, что также есть очень важный фактор в рассматриваемом нами сегменте перевозок. Пассажиры, особенно в непогоду, ждать не станут, воспользуются услугами конкурентов, что приведет к потери прибыли.