Какой автобус даст перевозчику прибыль даже в кризис?

В частности, из-за вводимых ограничений на перемещение граждан и самоизоляции для определенных групп лиц, объем пассажиропотока на ряде маршрутов падает настолько, что работающие них автобусы среднего и большого класса попросту возят в своих салонах воздух. При этом затраты на топливо, обслуживание, зарплату водителя, диспетчера, налоги и т. д. остаются неизменными и транспортная компания вместо извлечения прибыли терпит убытки. Выход из данной ситуации один — оптимизация подвижного состава под сложившуюся ситуацию. В данном случае речь идет о грамотном(!) замещении больших автобусов машинами малого класса вместимостью 20—22 человека. Именно такой вариант — «ГАЗель Сити» (GAZelle CITY) как раз ко времени предложил перевозчикам Горьковский автозавод ГАЗ.
Операция — оптимизация
Начнем с того, что новый городской микроавтобус «ГАЗель Сити» стоит как минимум в четыре-пять раз дешевле машин большого класса, а, следовательно, перевозчик может приобрести большее количество транспортных средств и поставить их на разные маршруты. То есть, увеличить покрытие или раздвинуть границы своего присутствия на рынке транспортных услуг. Кроме того, имея несколько машин вместо одной, можно без труда, оперативно перебрасывать технику с одного маршрута на другой при увеличении пассажиропотока. Иными словами — гарантировать адаптивность к меняющейся ситуации или гибкость бизнеса. Идем дальше. Чем больше машин на линии, тем меньше временные интервалы в расписании, что также есть очень важный фактор в рассматриваемом нами сегменте перевозок. Пассажиры, особенно в непогоду, ждать не станут, воспользуются услугами конкурентов, что приведет к потери прибыли.
Итак, автобусы малой вместимости могут быть гармонично интегрированы в структуру городских пассажироперевозок. Об этом, например, в одном из своих многочисленных репортажей, снятом на улицах Липецка, говорил известный видеоблогер Илья Варламов. Он привел пример того, как малые транспортные компании и ИП-шники, владеющие стандартными маршрутками, вносят хаос в городское движение и показал, кстати, на примере того же «ГАЗель Сити» как автобусы малой вместимости могут очень эффективно работать на маршрутах в европейских городах.
Пассажиры оценят!
Особенность новой машины состоит в том, что к ней уже нельзя предъявить претензии по несоответствию требованиям для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, тяжелой кладью и т. д. Словом — всех групп граждан, для которых существуют трудности посадки и высадки. Создавая «ГАЗель Сити» инженеры завода сделали автобус максимально дружелюбным к пассажирам. Для этого были реализованы новые конструктивные решения, в частности, изменена силовая рама, которая теперь имеет прогиб в средней части. Это позволило сделать большую накопительную площадку у входа и применить широкую дверь, заметно снизить уровень пола, что в купе с комфортной пневматической подвеской «приседающей» на 7—8 сантиметров на остановках, позволяет садиться в автобус, что называется с уровня бордюра. Водителю нет нужды покидать свое рабочее место и тратить время на раскладывание аппарели. При этом время посадки / высадки заметно снизилось, что дает возможность выдерживать расписание работы автобуса на маршруте. А это важное конкурентное преимущество! Иными словами, «ГАЗель Сити», сохранив мобильность и прочие качества микроавтобуса, приблизилась по уровню комфорта и дружелюбности к пассажирам к машинам среднего и большого класса. Это оценили и перевозчики и пассажиры! И вот яркие тому подтверждения из практики.
Так, по словам Натальи Григорян, заместителя директора ОАО «СПАТП №1» (г. Ставрополь) — «Машина, прежде всего, эстетически привлекательна. Она явно выделяется в городском потоке и людям это нравится. Очень удобно, что пожилым людям, пассажирам с чемоданами или мамам с колясками не приходится карабкаться по ступенькам. За счет этого мы тоже получаем от пассажиров очень хорошие отзывы. Машина отлично управляется, хорошо держит дорогу, поэтому водители не устают за смену. Что касается надежности, то у нас в парке „Газели Next“ с 2014 года. При регулярном ТО и бережном отношении машины прекрасно выходят свой ресурс. До этого мы эксплуатировали автобусы большей вместимости, но они по несколько дней каждый месяц простаивали в ремонте. А сейчас водители все аккуратные, в белых рубашках, под капот им лазать не приходится».
Еще один пример. Одним из первых покупателей новых автобусов стало ООО «Спецтранс» из города Судогда, которое специализируется на пассажирских перевозках во Владимирской области. Приведем слова директора компании Сергея Щеткина, — «Каких-либо заметных недостатков, свойственных обычно первым экземплярам новой модели, мы не выявили. Машины прекрасно себя показывают при ежедневной, довольно интенсивной эксплуатации. А самое главное для нас — что довольны пассажиры. Особенно людям нравятся удобный низкий вход и широкая накопительная площадка, — то, чего на автобусах малого класса раньше никогда не было. Это большое удобство для пассажиров с детскими колясками и пожилых людей, которые выражают огромную благодарность. Думаю, что „ГАЗель Сити“ будет пользоваться спросом. Во всяком случае, свой парк мы планируем в будущем обновлять за счет этой модели».
Основа с запасом прочности
Коммерческий транспорт обязан быть надежным и выносливым, иметь большой запас прочности по основным узлам и агрегатам. Учитывая это, за основу автобуса была взята тяжелая версия ГАЗели, полной массой 4,6 тонны. Рабочие тормозные механизмы автобуса — дисковые. Они сохраняют эффективность в предельных температурных режимах, что важно для города где автобус движется с интенсивными разгонами и торможениями, а также менее трудоемки в обслуживании по сравнению с барабанными. Силовой агрегат — проверенный временем и многими тысячами километров дизельный двигатель Cummins ISF рабочим объемом 2,8 литра. Он не только обладает приличным ресурсом, но и более экономичен по сравнению с бензиновыми моторами. Кстати, запаса по мощности (139 л. с) и крутящему моменту (до 320 н. м) вполне хватит и для создания на базе «ГАЗели» машин большей вместимости. Сейчас максимальная составляет 22 человека. Иными словами, надежные, проверенные агрегаты — это значительный плюс с точки зрения обслуживания и ремонта техники. Кроме того, единая агрегатная база позволит сократить номенклатуру запасных частей и расходных материалов.
Выиграй тендер!
«Сити», безусловно, обойдется дороже привычных маршруток на базе «ГАЗелей», но заметно дешевле импортных аналогов, среди которых назовем: Mercedes-Benz Sprinter City 35, Karsan Jest +, Vehixel M City, MAN TGE City. Отрадно, что на фоне именитых конкурентов русский автобус смотрится вполне современно, в том числе и за счет применения передней части от машины нового поколения, светодиодной оптики (хороший свет влияет на безопасность!), что согласитесь, меняет облик города в целом. А это также является важным фактором при выборе техники и конкурентной борьбе в тендерах! Машина сохранила маневренность, что положительно сказывается на ее работе в условиях ограниченного пространства — например, при движении по узким улочкам старых частей городов, где на проезжей части часто сложно бывает разъехаться и двум легковым автомобилям. Микроавтобус будет незаменим и при обслуживании небольших микрорайонов. Особенно в периоды времени, не относящиеся к пиковым по нагрузкам. Утром и вечером на линию могут выходить машины среднего и большого класса, а днем достаточно и малого. Транспортникам это даст заметную экономию топлива.
Работа без простоев / ликвидность на вторичном рынке
Отечественный автобус может выигрывать у своих импортных конкурентов не только по стоимости, но и наличию развитой сети фирменных сервисных центров, доступности запасных частей, а следовательно, простой техники в случае поломки или ДТП, которые нередко случаются в плотном городском трафике, будет минимальным и перевозчик не понесет существенных потерь. Не стоит забывать и то, что «ГАЗель» ликвидна на вторичном рынке, что позволяет крупным паркам регулярно освежать подвижной состав, а перевозчикам с небольшим достатком ставить на баланс более современные машины, на содержание которых не требуется выделять большие средства.