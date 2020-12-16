Новый Renault Duster первым показали Сергею Собянину

Во время визита Сергею Собянину показали и новый Renault Duster, чье производство стартует на заводе в 2021 году. Напомним, что в Европе второе поколение кроссовера вышло еще три года назад. Но на российском рынке новый старый «Дастер» появится только сейчас.

Что касается московского завод Renault, то в этом году площадка отметила 15-летний юбилей. Сегодня основной профиль этого производства — выпуск кроссоверов. В линейку продукции входят Duster, новый Kaptur и купеобразная Arkana.

Добавим, что российский офис Renault объявил о появлении в шоу-румах своих дилеров Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway нового модельного года. Портал «АвтоВзгляд» узнал цены на немного посвежевшие машины.