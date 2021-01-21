Какие подержанные автомобили россияне скупали в 2020 году

Падение продаж новых автомобилей спровоцировали сразу несколько негативных факторов: это и «коронакризис», лишивший население доходов и заставивший автозаводы приостановить производство, и валютные колебания, и повышение ставок утилизационного сбора. На «вторичку» они оказывают влияние в меньшей степени, а потому в сегменте подержанных машин ситуация куда более радужная — рост на 1,7%. Да, немного, но все же лучше, чем минус.

По данным агентства «Автостат», в 2020-м россияне приобрели порядка 5,5 млн «бэушек», причем наибольшую активность наши сограждане проявляли в декабре, когда было перепродано 537 000 машин (+16,6% по сравнению с декабрем 2019-го). Возглавляет лидерскую тройку самых востребованных марок на вторичном рынке, как и прежде, LADA. Следом идут Toyota и Nissan — в общем, ничего нового.

Любопытно, что среди моделей самой популярной по итогам года впервые в истории отечественного рынка стала иномарка. Ford Focus таки скинул с пьедестала LADA 2114, который возглавлял таблицу на протяжении предыдущих трех лет. В пользу «Фокуса» сделали выбор чуть больше 130 000 человек, ВАЗовская «четырка» привлекла внимание 124 500 водителей. Корейские собратья Hyundai Solaris и Kia Rio — 117 900 и 117 000, замыкает же первую пятерку Toyota Corolla, нашедшая 105 400 покупателей.