Внедорожник LADA Niva Travel станет еще качественнее

Сейчас логистика производства LADA Niva Travel выглядит несколько запутанной, ведь большая часть узлов и агрегатов (включая сваренные, но неокрашенные кузова) поступает на «ЛАДА Запад Тольятти» от АВТОВАЗа.
Между тем, третья нитка основого вазовского конвейера, где делают классическую LADA Niva Legend, загружена только на пятую часть! А держать недозагруженные мощности — занятие экономически невыгодное.
И вот, как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», руководство автогиганта приняло вполне логичное решение собирать обе «Нивы» на одном конвейере. И это очень хорошая новость, поскольку третья нитка создавалась под выпуск LADA Vesta, а потому отвечает всем современным требованиям альянса Renault-Nissan.
Сами вазовцы отмечают, что машины на этой линии собираются качественно и безошибочно. Скажем, когда старую «Ниву» (на тот момент ее продавали как LADA 4x4) перенесли сюда из 62-го корпуса, резкое повышение качества сборки отметили все — от заводчан до покупателей. Так же было и с ныне почившей «Приорой».
А вот предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-AvtoVAZ) было запущено почти 20 лет назад и почти не модернизировалось. Значит, переезд внедорожника «Нива Тревэл» на основной конвейер наверняка позитивно скажется на уровне сборки этих машин.
Кстати, с тех пор, как «Шнива» вернулась под крыло родного АВТОВАЗа, многие ждали, что завод проведет модернизацию модели. И вот, наконец, один из самых доступных в России вездеходов пережил рестайлинг. Что изменилось, рассказывает портал «АвтоВзгляд».