Внедорожник LADA Niva Travel станет еще качественнее

И вот, как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», руководство автогиганта приняло вполне логичное решение собирать обе «Нивы» на одном конвейере. И это очень хорошая новость, поскольку третья нитка создавалась под выпуск LADA Vesta, а потому отвечает всем современным требованиям альянса Renault-Nissan.

Сами вазовцы отмечают, что машины на этой линии собираются качественно и безошибочно. Скажем, когда старую «Ниву» (на тот момент ее продавали как LADA 4x4) перенесли сюда из 62-го корпуса, резкое повышение качества сборки отметили все — от заводчан до покупателей. Так же было и с ныне почившей «Приорой».

А вот предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-AvtoVAZ) было запущено почти 20 лет назад и почти не модернизировалось. Значит, переезд внедорожника «Нива Тревэл» на основной конвейер наверняка позитивно скажется на уровне сборки этих машин.

Кстати, с тех пор, как «Шнива» вернулась под крыло родного АВТОВАЗа, многие ждали, что завод проведет модернизацию модели. И вот, наконец, один из самых доступных в России вездеходов пережил рестайлинг. Что изменилось, рассказывает портал «АвтоВзгляд».