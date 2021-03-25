В России стартуют продажи новой Toyota Camry

В салоне интерьерщикам пришлось вынужденно перекомпоновать центральную консоль, так как новый девятидюймовый тачскрин не помещался под дефлекторами вентиляции. Сама медиасистема стала современнее и шустрее.

Что касается обновления моторной гаммы, то неизменным остался лишь 3,5-литроавый 249-сильный V6, к которому прилагается восьмиступенчатый «автомат». Остальные модификации уступят место новым.