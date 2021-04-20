Самые интересные для России новинки Шанхайского автосалона-2021

Шанхайское мотор-шоу богато на любопытные премьеры. Тут и кроссоверы, и разномастные седаны, которые в России очень ценят. Познакомимся с самыми интересными из них.

Nissan X-Trail

Кроссовер четвертого поколения построен на «тележке» CMF-C. Новинка получила двухэтажную оптику, модную решетку радиатора в виде бумеранга и расширители колесных арок.

Что касается моторов, то китайским покупателям предложат бензиновую 1,5-литровую «троечку» с наддувом и изменяемой степенью сжатия, которая работает с вариатором. Причем традиционный мотор призван лишь вырабатывать электроэнергию для батареи. А колеса крутят электромоторы. Конечно же, в России для «Хитрилы» предложат иные силовые агрегаты, но пока о них информации нет.

Lexus ES

Среднеразмерному седану провели рестайлинг, освежили внешне и добавили электронных «примочек». Кроме этого, появилась гибридная версия ES 300h F Sport. Главная новость в том, что наконец-то Lexus сделал монитор в центре передней панели сенсорным. Кроме этого, инженеры перенастроили подвеску, поменяли главный тормозной цилиндр и усилитель тормозной системы.