Самые интересные для России новинки Шанхайского автосалона-2021

Шанхайское мотор-шоу богато на любопытные премьеры. Тут и кроссоверы, и разномастные седаны, которые в России очень ценят. Познакомимся с самыми интересными из них.
Nissan X-Trail
Кроссовер четвертого поколения построен на «тележке» CMF-C. Новинка получила двухэтажную оптику, модную решетку радиатора в виде бумеранга и расширители колесных арок.
Что касается моторов, то китайским покупателям предложат бензиновую 1,5-литровую «троечку» с наддувом и изменяемой степенью сжатия, которая работает с вариатором. Причем традиционный мотор призван лишь вырабатывать электроэнергию для батареи. А колеса крутят электромоторы. Конечно же, в России для «Хитрилы» предложат иные силовые агрегаты, но пока о них информации нет.
Lexus ES
Среднеразмерному седану провели рестайлинг, освежили внешне и добавили электронных «примочек». Кроме этого, появилась гибридная версия ES 300h F Sport. Главная новость в том, что наконец-то Lexus сделал монитор в центре передней панели сенсорным. Кроме этого, инженеры перенастроили подвеску, поменяли главный тормозной цилиндр и усилитель тормозной системы.
Geely КХ11
Cреднеразмерный SUV, известный под кодом KX11, получил имя Xingyue L. Он делит платформу Volvo CMA с уже известным в России кроссовером Tugella. Под капотом новинки разместили бензиновую наддувную «четверку» объемом 2 литра разной степени форсировки — 218 и 238 л. с. Этот мотор новинка также получила от «Тугеллы».
Скорее всего, для российского рынка название модели Xingyue L поменяют, так как сейчас оно точно не станет ласкать слух нашего покупателя.
Changan CS55 Plus
Под капотом кроссовера работает обновленный 1,5-литровый мотор с наддувом. О том, что он прошел модернизацию, говорит смена кода двигателся с JL473ZQ2 на JL473ZQ7. Теперь агрегат в паре с «роботом» 7DCT выдаёт 188 сил.
Уверены, что автомобиль может появиться в России до конца этого года, вместе с рестайлинговым CS35 Plus. Напомним, что дорестайлинговая версия уже имеется на нашем рынке.
Haval Jolion
Уже точно известно, что этот кроссовер появится на российском рынке в конце весны. Машина предназначена для молодых покупателей и, как говорят разработчики, предлагает беспрецедентный для своего сегмента набор опций комфорта и безопасности.
Кроме того, на выставке Haval показал известный у нас внедорожник H9, в котором теперь целых три блокировками дифференциалов, система Off-Road, умный круиз-контроль и помощник при маневрах на бездорожье Tank turn. Он уменьшает радиус разворота в ограниченном пространстве.