АВТОВАЗ снимает с производства пятидверную «Ниву»

Сразу несколько источников сообщают, что пятидверной классической «Ниве» остался максимум месяц: как только АВТОВАЗ «закроет» оставленные государством заказы, машина отправится на заслуженную пенсию. Правда, официально эту информацию на Волжском автозаводе порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили, заявив, что автомобиль по-прежнему выпускается и доступен к заказу, включая версию Black.

Напомним, что сейчас Lada Niva Travel можно купить минимум за 779 900 рублей, тогда как «пятидверку» Niva Legend дилеры отдают за 675 900. Так что ценителям заслуженной «длиннобазки» стоит поторопиться с покупкой!

Кстати, как неоднократно предсказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начинает перенос производства LADA Niva Travel на основную производственную площадку — линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца лета, после чего завод «LADA Запад Тольятти» будет законсервирован.