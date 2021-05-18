Названа дата премьеры новейшей Hyundai Creta в России

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, на питерском заводе Hyundai стартовала тестовая сборка кроссоверов Creta второго поколения. Первые экземпляры автомобилей успешно сошли с конвейера. А значит — самое время представить новинку потребителям.

По собственным данным «АвтоВзгляда», дебют кроссовера Hyundai Creta нового поколения намечен на 15 июня. Правда, подробностей о спецификациях автомобиля для нашего рынка пока, увы, нет.

Впрочем, уже известно, что «Крета» получит радикально новый дизайн в стиле флагманского Hyundai Palisade, а также прибавит в габаритах и обретет тонну продвинутых опций, не характерных для машин бюджетного сегмента. Кроме того, новинка предложит потребителям выбор из нескольких режимов езды, а также огромный планшет мультимедийно-развлекательного комплекса.

C появлением свежей генерации бестселлера, Hyundai заметно укрепит свои позиции на российском рынке.

Как в свое время заявил порталу «АвтоВзгляд» топ-менеджер российского представительства Hyundai Алексей Калицев, кроссовер будет сильно отличаться от своих собратьев, представленных на других рынках. Что ж, скоро мы это проверим.

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18 мая 2021
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