Все гиперкары Lamborgini станут электрическими

Фото производителя
Похоже, «зеленые» тренды завоевывают мир. Вот и итальянская Lamborghini решила перевести свои гиперкары на электрическую тягу. Скоро все автомобили легендарного бренда получат электродвигатели. Таков план компании по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

К 2025 году все суперкары Lamborgini получат в арсенал электрические силовые установки. Об этом сообщил на пресс-конференции глава итальянской марки Стефан Винкельман. В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 1,5 млрд евро.

Правда, это не значит, что модели лишатся бензиновых моторов. Переход к полной электрификации будет происходить планомерно. Пока же продуктовая линейка освоит гибридные технологии, не исключая выпуск исключительно бензиновых вариаций автомобилей.

Первый же полностью электрический болид появится на рубеже 2015—2016 годов. В общем, через несколько лет мы, похоже, полностью лишимся возможности ласкать слух громыханием мощных V-образных бензиновых движков.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, ДВС, автозаводы, новая модель, технология, гибриды, гибридные авто, электромобили
18 мая 2021
249