Все гиперкары Lamborgini станут электрическими

К 2025 году все суперкары Lamborgini получат в арсенал электрические силовые установки. Об этом сообщил на пресс-конференции глава итальянской марки Стефан Винкельман. В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 1,5 млрд евро.

Правда, это не значит, что модели лишатся бензиновых моторов. Переход к полной электрификации будет происходить планомерно. Пока же продуктовая линейка освоит гибридные технологии, не исключая выпуск исключительно бензиновых вариаций автомобилей.

Первый же полностью электрический болид появится на рубеже 2015—2016 годов. В общем, через несколько лет мы, похоже, полностью лишимся возможности ласкать слух громыханием мощных V-образных бензиновых движков.