Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в Европе

Следом за Mercedes-Benz GLC идут сразу три модели: Mercedes-Benz B-класса, Opel Insignia и Porsche 911 — у всех по 2,2% внеплановых визитов в ремонтную мастерскую. Третьим стал еще один представитель штутгартской марки — Mercedes-Benz SLC (2,4%), четвертыми — Audi Q2 и Hyundai i30 (по 2,5%). Замыкает же лидерскую пятерку — да, снова — Mercedes-Benz, на этот раз А-класс (2,6%).

Шестое место в рейтинге самых надежных автомобилей, представленных на европейском рынке, досталось Mazda CX-3 (2,7%), седьмое — Mercedes-Benz C-класса (2,8%). Восьмую строчку разделили Audi Q3, Mitsubishi ASX и Opel Mokka-X (по 3,0%). На девятой позиции разместился Mercedes-Benz GLE (3,1%), а на десятой — Volkswagen Golf Sportsvan (3,2%). Худшими же стали Dacia Duster (11,1%), Dacia Lodgy (10,9%) и FIAT Punto (10,5%).

Добавим, что при составлении этого рейтинга авторы учитывали количество обращений на сервис владельцев двух- и трехлетних автомобилей в период с июня 2019 по июль 2020. Всего аналитики изучили данные о 9 млн. машин.