Не пропусти: эксперты назовут сегодня лучшие автомобили российского рынка

И сегодня в 20.00 по московскому времени мы проведем прямую трансляцию церемонии награждения победителей этой премии. Лучшие модели, появившиеся на российском рынке в 2020 году, будут названы в категориях «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер/внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет», «Легкий коммерческий автомобиль/пикап». Кроме того, в этом сезоне второй раз в истории премии будет выбран «Автомобиль годав России». По результатам голосования этот титул получит лучший автомобиль из представленных в шорт-листах моделей по всем категориям.

Надеемся, что оценка профессионального жюри реально поможет вам при выборе автомобиля, ведь советы дают 54 авторитетных российских автомобильных журналистов. Посмотреть трансляцию, которая, повторимся, начнется в 20.00 по московскому времени, можно будет в указанное время здесь.