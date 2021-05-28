Почему Land Rover Defender стал автомобилем года в России

После локдауна граждане снова потянулись в салоны дилеров и начали буквально сметать все новые модели. Так что те, кто говорил о смерти российского авторынка, вынуждены кусать локти. К счастью, многие автопроизводители не испугались коронакризиса и не изменили планы по выходу новинок на рынок, а смелым всегда сопутствует удача. Это выражение в полной мере относится к победителю номинации «Компактный городской автомобиль».

Первое место здесь досталось новой Skoda Oсtavia, которую портал «АвтоВзгляд» уже не раз хвалил за отлично настроенный силовой агрегат, а также за огромный багажник. В этот раз хочется сказать теплые слова и по поводу дизайна. Новая модель стала похожа на купе и это выделяет лифтбэк из потока.