Почему Land Rover Defender стал автомобилем года в России

После локдауна граждане снова потянулись в салоны дилеров и начали буквально сметать все новые модели. Так что те, кто говорил о смерти российского авторынка, вынуждены кусать локти. К счастью, многие автопроизводители не испугались коронакризиса и не изменили планы по выходу новинок на рынок, а смелым всегда сопутствует удача. Это выражение в полной мере относится к победителю номинации «Компактный городской автомобиль».
Первое место здесь досталось новой Skoda Oсtavia, которую портал «АвтоВзгляд» уже не раз хвалил за отлично настроенный силовой агрегат, а также за огромный багажник. В этот раз хочется сказать теплые слова и по поводу дизайна. Новая модель стала похожа на купе и это выделяет лифтбэк из потока.
За звание лучшего «Большого и представительского городского автомобиля» также бились очень сильные конкуренты. Это амбициозный Kia K5, а также Genesis G80, Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.
В результате жюри определило сразу двух победителей, что произошло впервые. Тем интереснее результат. Итак, гран-при номинации досталось Genesis G80 и Volvo V90 Cross Country.
За победу в номинации «Компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» впервые боролся китайский автомобиль Geely Coolray. Кроме него здесь представлены новый Peugeot 2008, обновленный Renault Kaptur, рестайлинговый Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. В результате, победу одержал Kaptur, подтвердив свое звание одного из самых востребованных народных кроссоверов в нашей стране.
В номинации «Большой кроссовер/внедорожник» победу праздновал новый Land Rover Defender. Эта машина стала, пожалуй, самой ожидаемой новинкой. Напомню, многие фанаты боялись, что несущий кузов лишит «Деф» внедорожного потенциала, но этого не произошло. Модель осталась настоящим проходимцем.
Идем дальше. Лучшим в номинации «Легкий коммерческий автомобиль/пикап» стал Volkswagen Multivan, а в самой яркой номинации «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» победу одержал Porsche 911.
Жюри «ТОП-5 АВТО» отметило и людей. Тех, кто работает в автобизнесе и руководит представительствами автокомпаний у нас в России. Лучшим PR-департаментом стала команда бренда Renault, а приз «Авто-персона года» вручили Яну Прохазке, главе марки Skoda в России.
Наконец, в главной номинации — «Автомобиль года» — победу снова праздновал Land Rover Defender. В отличие от иных конкурсов, где первые места достаются гибридам и электромобилям, в России лидером становятся настоящие внедорожники, что отрадно.
Что же, победители объявлены, награды вручены. До встречи в следующем году, который будет также богат на новинки, а конкуренция между производителями только усилится. Все это на руку нам — покупателям.