На АВТОВАЗе сменился президент

Напомним, что господин Мор уже руководил флагманом российского автопрома — с апреле 2016 по май 2018 года он занимал позиции президента и генерального директора АВТОВАЗа. Соотсетвтенно, с 2018-го автогигантом «рулил» Ив Каракатзанис.

Вступление Николя Мора в должность совпало с производственным кризисом на предприятии: как сообщает «Коммерсант», 2 и 3 июня остановятся конвейеры, с которых сходят LADA XRAY, LADA Largus и бестселлер LADA Granta.

По предварительной информации, которую сам АВТОВАЗ не комментирует, проблема возникла на стороне поставщика электроники и рулевых систем — концерна Bosch. Из-за локдауна в Малайзии, где власти усилили антиковидные ограничения, тамошние заводы тоже простаивают.

А между тем, работники АВТОВАЗа придумали изощреннейшую схему, чтобы украсть 10 миллионов. Вот только разбогатеть аферистам не удалось.