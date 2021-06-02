Зачем Sollers и КамАЗ снова хотят объединиться

Заглох, чтобы возобновиться сейчас, летом 2021-го. Глава второй стороны, холдинга Sollers, Вадим Швецов списал полуторагодовалую паузу на пандемию: «Сильно помешала пандемия, мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта — будущее покажет», — цитирует слова российского промышленника ТАСС.

При этом господин Швецов заявил, что альянс будет создан по принципу синергии — то есть поглощения одного производителя другим не случится. И если этой синергии добиться не получится, стороны откажутся от объединения активов.

Стороны пока не раскрыли, почему возникла сама идея консолидации. Однако можно предположить, что общим интересом оказался электромобиль «Кама-1»: у КамАЗа есть почти готовая машина, а Sollers располагает свободными производственными мощностями.

Напомним, что премьера хетчбэка «Кама-1» от КамАЗ стала едва ли не главной неожиданностью прошлого года. Притом создатели машинки раздавали смелые комментарии, обещая серийную версию преемника «Оки» чуть ли не через год. Однако на деле постановка модели на производство будет идти гораздо дольше.