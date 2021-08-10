Названы самые продаваемые китайские автомобили

По данным агентства «Автостат», в июле этого года в России продали 9734 автомобиля китайских марок, что на 84% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Самым популярным китайским брендом стал Chery. В июле дилеры реализовали 3009 машин этой марки, что в 3,5 раза больше, чем в июле 2020 года. На втором месте расположился Haval, продажи которого выросли на 60% — до 2932 экземпляра. А замыкает тройку бренд Geely с результатом в 2502 проданных авто (+87%).

При этом результаты остальных китайских производителей выглядят не столь впечатляюще. Например, Changan сумел продать всего 421 машину, GAC реализовал 62 автомобиля, а DFM — 51 автомобиль.

А в целом за семь месяцев в нашей стране хозяев нашли 56 573 авто китайских марок, что на 140% больше, чем за тот же период прошлого года.