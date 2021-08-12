Докатились: обновленный Mercedes-Benz A-класса получит китайские моторы

Судя по тому, что на тестовом автомобиле, попавшем в объектив фотокамеры, не так много камуфляжной пленки, можно с уверенностью предположить, что внешне хетчбэк преобразится не сильно. Вероятно, дизайнеры чуть освежат бамперы, переднюю и заднюю оптику. Слегка изменится и рисунок радиаторной решетки.

Куда интереснее, что, по слухам, обновленный Mercedes-Benz A-класса получит иные силовые агрегаты. По данным наших зарубежных коллег из Motor1, штутгартцы откажутся от двигателей Renault в пользу новых моторов, разработанных в сотрудничестве с инженерами Geely. Но пока это лишь предположение — официально представители марки информацию никак не комментируют.