Докатились: обновленный Mercedes-Benz A-класса получит китайские моторы

Судя по тому, что на тестовом автомобиле, попавшем в объектив фотокамеры, не так много камуфляжной пленки, можно с уверенностью предположить, что внешне хетчбэк преобразится не сильно. Вероятно, дизайнеры чуть освежат бамперы, переднюю и заднюю оптику. Слегка изменится и рисунок радиаторной решетки.
Куда интереснее, что, по слухам, обновленный Mercedes-Benz A-класса получит иные силовые агрегаты. По данным наших зарубежных коллег из Motor1, штутгартцы откажутся от двигателей Renault в пользу новых моторов, разработанных в сотрудничестве с инженерами Geely. Но пока это лишь предположение — официально представители марки информацию никак не комментируют.
И переживший рестайлинг A-класс наверняка сможет похвастать расширенным списком оснащения. В него, как ожидается, войдет обновленный информационно-развлекательный комплекс, а также ряд продвинутых опций комфорта и безопасности, которые поочередно появляются на других моделях Mercedes-Benz.
Добавим, что премьера посвежевшего А-класса состоится не раньше следующего года — точные сроки пока не раскрываются. Текущие прайсы на самую маленькую модель Mercedes-Benz в России начинаются с отметки в 2 590 000 рублей за седан и от 2 720 000 целковых за хетчбэк. К слову, те, кто остановит свой выбор на пятидверке, могут выбрать и мощные AMG-модификации с движками на 306 и 421 л. с.