Первый обзор нового внедорожника DFM Rich для России: круче, чем Nissan?

На сегодняшний день пикапы — один из самых невостребованных и малочисленных сегментов на нашем авторынке. В связи с этим картина в классе последнее время радикально не меняется.
По итогам первого полугодия наибольшим спросом пользуется родной УАЗ Патриот (от 1 069 000 рублей), на второй позиции — Toyota Hilux (от 2 838 000), на третьей — Mitsubishi L200 (от 2 569 000 ). Популярная троица сохраняет значительный отрыв от дальневосточных бюджетников — Great Wall Wingle 7 (от 1 799 000) и JAC T6 (от 1 530 000), замыкающих пятерку лидеров.
Остальным игрокам сегмента до них далековато, а их всего три — Isuzu D-Max (от 2 860 000), Foton Tunland («цена по запросу», как указывает производитель) и недавно прибывший на наш рынок Great Wall Poer (от 2 399 000). Как видно, из восьми представителей сегмента половина — «китайцы». Что ж, экспансия продолжается…
В Поднебесной полноприводный DFM Rich благополучно выпускается с 2018 года. Его перспективы на успех в России будут зависеть в первую очередь от ценника, а об этом в пока ничего неизвестно. Опыт земляков Great Wall Wingle 7 и JAC T6, замыкающих ТОП-5 пикапов нашего рынка, говорит о том, что актуальный и конкурентноспособный прайс-лист на новинку должен стартовать с 1 500 000—1 600 000 рублей.
Бесспорно одно — техническая часть Dongfeng Rich вряд ли отпугнет поклонников пикапов. Ведь речь идет о лицензированной копии незабвенного Nissan Navara. А это все же «авторитет» с безупречной репутацией, проверенный на всех континентах Земли.
Напомним, что среди европейских моделей платформу именитого «японца» позаимствовали Mercedes X-класса и Renault Alaskan. Под стать «донору», DFM Rich похвастается классической рамной конструкцией с колесной базой 3150 мм, внушительным кузовом с габаритами 5310х1850х1810, вместительным грузовым отсеком размером 1510х1562х475 и задним неразрезным мостом на рессорах.
Впрочем, есть и капля дегтя в бочке меда. Те, кто еще не доверяет работе турбодизелей и качеству солярки в нашей провинции, должны быть готовы к тому, что в силовой линейке нового пикапа на нашем рынке отсутствует бензиновый мотор. А по статистике в России доля продаж машин на тяжелом топливе одна из самых низких в Европе. При этом на зарубежных рынках Rich предлагается не с одним вариантом бензинового двигателя. Информации о будущих планах расширить силовую линейку для пикапа в российском представительстве DFM пока нет.
Тем не менее, для наших соотечественников новый китайский внедорожник с двухрядной кабиной будет доступен с двумя версиями дизельных моторов в трех полноприводных комплектациях. Все они включают такие опции, как регулировку руля по высоте, электрические стеклоподъемники, аудиосистему с радио и USB-входом, противотуманки, задний парктроник, защиту мотора, системы активной безопасности ABS, EBD и ESP.
В одном из бюджетных вариантов Rich получит 2,5-литровый турбомотор мощностью 103 л. с. с крутящим моментом 305 Нм, и пятиступенчатую «механику». В список оснащения этой версии входит кондиционер, бесключевой доступ, запуск мотора с кнопки, LED-ходовые огни, антикор-обработка.
Все перечисленные опции не входят в другую бюджетную версию Rich с более мощным 170-сильным турбодизелем объемом 2,3 л и шестиступенчатой «механикой». Зато эта комплектация включает климат-контроль, медиасистему с 7-дюймовым дисплеем и двумя динамиками, Bluetooth, внешний порог.
Топовая версия с тем же дизельным 2,3-литровым агрегатом мощностью 170 л. с. оснащается восьмиступенчатым «автоматом». Ко всему перечисленному в начальных вариантах она по умолчанию оборудована такими «радостями», как 8-позиционная регулировка водительского сиденья с электроприводом, система контроля движения в шинах, камера заднего вида, медиасистема с 9-дюймовым экраном и шестью динамиками.
Корреспондентам портала «АвтоВзгляд» удалось пощупать первые экземпляры DFM Rich, прибывшие в официальный салон автопроизводителя. Как видно, внешне китайский пикап отличается от своего донора характерной передней частью, которая вряд ли отпугнет поклонников сегмента. Внедорожник смотрится брутально и в духе времени.
Двухцветное оформление интерьера в топовой версии модели лишено дизайнерских изысков. Конечно, нет никаких откровений и в отношении качества материалов отделки. Но типичная бюджетная проза совсем не омрачает достойного впечатления от утилитарного «китайца». Тем более, что водительская посадка здесь удобная, места хватает пилоту самой выдающейся комплекции, панель приборов читается лаконично и особых проблем с эргономикой нет — по крайней мере, на первый взгляд
На удивление и второй ряд для пикапа оказался не критично, но тесным. Понятное дело, если переднее кресло отодвинуть назад по максимуму, то коленям будет тесновато вне зависимости от роста пассажира. Но в среднем положении продольной регулировки места здесь предостаточно. Другое дело, что задний диван в связи с рамной конструкцией здесь слегка приподнят, и «баскетболистам» придется все же «почесаться» затылком об потолок, но ведь это классика жанра…
Осталось только, напомнить, что Dongfeng Rich поступит в продажу в начале первого квартала 2022 года. Цены нам обещают не «космос», а значит у автомобиля есть все шансы на успех. Пусть и в скудно развивающемся сегменте пикапов. Ясно одно: он выиграет у японского донора не только своим прайсом, но и правильно подобранными для нашего брата агрегатами, компоновкой и опционом. Поэтому для тех, кто хотел бы иметь Nissan Navara, официально в России не представленный, есть не менее азитаская альтернатива.