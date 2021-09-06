Первый обзор нового внедорожника DFM Rich для России: круче, чем Nissan?

​На сегодняшний день пикапы — один из самых невостребованных и малочисленных сегментов на нашем авторынке. В связи с этим картина в классе последнее время радикально не меняется.

По итогам первого полугодия наибольшим спросом пользуется родной УАЗ Патриот (от 1 069 000 рублей), на второй позиции — Toyota Hilux (от 2 838 000), на третьей — Mitsubishi L200 (от 2 569 000 ). Популярная троица сохраняет значительный отрыв от дальневосточных бюджетников — Great Wall Wingle 7 (от 1 799 000) и JAC T6 (от 1 530 000), замыкающих пятерку лидеров.

Остальным игрокам сегмента до них далековато, а их всего три — Isuzu D-Max (от 2 860 000), Foton Tunland («цена по запросу», как указывает производитель) и недавно прибывший на наш рынок Great Wall Poer (от 2 399 000). Как видно, из восьми представителей сегмента половина — «китайцы». Что ж, экспансия продолжается…