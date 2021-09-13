Mercedes и BMW создадут искусственный дефицит своих машин

Германские автоконцерны Daimler и BMW планируют намеренно создавать недостаток своих машин на рынке. Во время текущего «коронакризиса», в автопроме, из-за дефицита электронных чипов и сбоев в цепочках поставок, покупателям немецкого «премиума» приходится подолгу ждать заказанных машин и сильно переплачивать за них — в связи с недостаточным предложением на рынке. Руководство обоих брендов, изучив эту ситуацию, убедилось, что их клиент, в любом случае готов платить больше, не возмущаться долгим ожиданием и не уходить к конкурентам. Из этого был сделан логичный вывод в духе: «без лоха и жизнь плоха».

—Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос, — заявил газете Financial Times директор по финансовым вопросам Daimler Харальд Вилгельм.

По его словам, параллельно, концерн «будет совершать переход к более высокому, люксовому сегменту». Надо полагать — в нишу Rolls Royce и Bentley, больше некуда.

Аналогичная стратегия, судя по всему, пришлась по душе и рулевым BMW. Так, директор по финансовым вопросам баварского концерна Николас Петер сообщил изданию, что бренд «зафиксировал значительное улучшение способности по ценообразованию за последние 24 месяца». И поэтому компания «намерен сохранить подход к обеспечению поставок». Другими словами, из покупателей BMW и после окончания коронакризиса будут высасывать баснословные переплаты.