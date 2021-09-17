Mitsubishi вновь повысила цены на свои автомобили в России

Буквально в августе Mitsuibishi повышала цены на кроссоверы и внедорожники, представленные в России. И вот: опять! Так, по информации сервера «Цена Авто», в сентябре японские автомобили подорожали на 30—120 тысяч рублей. Правда, тенденция затронула не все модели бренда. К примеру, кроссовер Mitsubishi ASX пока доступен по прежним прайсам, а Eclipse Cross и вовсе подешевел на 15—35 тысяч «деревянных».

Что касается прибавивших в цене авто, то больше всего досталось бестселлеру Outlander, который потяжелел на 120 000. Пикап L200 стал дороже на 70 000, а внедорожник Pajero Sport — на 30 000 рублей.

Впрочем, уставшие от кризиса россияне уже стали откладывать покупку автомобилей на лучшие времена. Быть может, это как-то сыграет в пользу потребителей? Ведь если спрос сильно просядет, то жадные до денег дилеры будут вынуждены снижать цены.