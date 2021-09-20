Renault подняла цены на свои автомобили в России

По информации сервера «Цена Авто», в сентябре 2021 года французы накрутили прайсы почти на всю линейку, представленную в России. Так, на 16 000 рублей подорожал седан Renault Logan, на 18 000 — кросс-версия Logan Stepway, на 19 000 — Sandero Stepway и на 20 000 — обычный Sandero. Причем речь идет о всех комплектациях без исключения.

А вот кроссоверы Renault Duster и Kaptur прибавили в стоимости лишь точечно. В зависимости от варианта исполнения — на 5—13 тысяч рублей. Примечательно, что больше всех подорожали именно базовые версии.

Стоит добавить, что невзирая на удорожание, купить автомобиль в салоне дилера практически невозможно. Как уже рассказывал «АвтоВзгляд», столичный завод «Рено» приостановил поставку машин в шоу-румы. И вот, почему.