Как Ford Transit превратился в большой рыбный магазин

Чтобы сделать автомобиль «Рыбная автолавка», к Ford Transit добавили двухосный изотермический прицеп, в котором продукты хранятся при температуре от 0°C до −5 °C.

Автомобиль оснащен всем необходимым для удобной транспортировки, хранения и продажи рыбной продукции, включая разнообразное холодильное оборудование: холодильный стол, холодильную витрину и вертикальный холодильный отсек. Притом охлаждение товара происходит как при движении, так и на стоянке.

Для соблюдения гигиенических норм предусмотрены умывальник, водонагреватель и туалетный отсек. Также установлена системы кондиционирования и отопления, принудительной вентиляции генераторного отсека и пожаротушения.

Кстати, «Соллерс Форд», что делает грузовички Ford Transit на заводе неподалеку от Набережных Челнов, этой осенью отмечает 10 лет со дня основания. По этому случаю руководитель СП обрисовал перспективы развития компании.