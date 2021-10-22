Стартовали российские продажи обновленного Lexus ES

Внешне Lexus ES изменился не сильно. Новую версию модели отличают затемненная фальшрадиаторная решетка, L-образный дизайн фара и новые колесные диски. Модель получила улучшенную заднюю подвеску и, в дополнение к имевшимся двигателям, еще и двухлитровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с. Эта силовая установка трудится в паре с вариаторной трансмиссией.

В ходе обновления, Lexus ES получил комплекс сервисов Lexus Connected Services с точкой доступа к Wi-Fi-сети, опцией «Найти мой автомобиль» и рядом других функций. Седан обзавелся также комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения, системой адаптивного управления дальним светом с оптикой высокой точности, а также последней версией мультимедийной системы.

Стоимость базовой комплектации модели начинается с 3,5 млн рублей за Lexus ES 200. Lexus ES 250 стартует с 3,7 млн рублей. Топовую комплектацию Lexus ES 250 можно приобрести не менее чем за 4,8 млн рублей, а самый дорогой Lexus ES 350 продается по цене не менее 5,5 млн рублей.