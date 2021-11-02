АВТОВАЗ модернизировал сборку LADA Niva

Для участка сборки были разработаны специальные механизмы, что передают детали между станками — специальные карусели сделали сборочный процесс намного более эффективным.

Команде инженеров удалось отойти от устаревшей формы конвейерной подачи, сократив площадь производства втрое. В итоге, скорость сборки возросла, так как новая логистика исключила лишние перемещения рабочих.

Увы, но для обычных «нивоводов» все эти новшества не несут никакой практической пользы — это лишь оптимизация внутризаводских процессов. От проведенной реорганизации редукторы и мосты не станут менее или более качественными.

Между тем, дилеры марки LADA перестали принимать, а АВТОВАЗ — исполнять заказы на трехдверную Lada Niva Legend. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связана такая ситуация.