АВТОВАЗ модернизировал сборку LADA Niva

Фото производителя.
АВТОВАЗ изменил схемы и принципы работы участка по сборке редуктора и задних мостов для внедорожников LADA Niva. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, каким последствиями большая модернизация линии обернется для рядовых автовладельцев.
Алексей Кованов

Для участка сборки были разработаны специальные механизмы, что передают детали между станками — специальные карусели сделали сборочный процесс намного более эффективным.

Команде инженеров удалось отойти от устаревшей формы конвейерной подачи, сократив площадь производства втрое. В итоге, скорость сборки возросла, так как новая логистика исключила лишние перемещения рабочих.

Увы, но для обычных «нивоводов» все эти новшества не несут никакой практической пользы — это лишь оптимизация внутризаводских процессов. От проведенной реорганизации редукторы и мосты не станут менее или более качественными.

Между тем, дилеры марки LADA перестали принимать, а АВТОВАЗ — исполнять заказы на трехдверную Lada Niva Legend. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связана такая ситуация.

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2 ноября 2021
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