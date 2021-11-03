В фары новой Audi A8 встроили миллионы маленьких зеркал

В задние фонари имплантирована начинка из органических светодиодов. Притом владельцу теперь надо выбирать рисунок при заказе машины! Еще один любопытный факт, касающийся новой оптики, это ее умение включать предельную яркость фонарей, если другая машина подъехала сзади слишком близко.
Кроме того, покупателю новой Audi A8 предложат заказать фирменный обвес, чтобы представительский седан внешне напоминал 600-сильную Audi S8. Также можно заказать «хромированный» или «черный» пакеты — то есть украсить кузов блестящим или темным декором.
Салон остался практически неизменным. Пресс-релиз упоминает лишь новые дисплеи медиасистемы для задних пассажиров, да пересмотренные комбинации отделки. Видимо, интерьерщики Audi посчитали, что улучшать шедевр — только портить.
Единственная техническая обновка касается подзаряжаемого гибрида, которой сделался мощнее, тогда как остальные версии остались прежними. Все они имеют восьмиступенчатый «автомат», постоянный полный привод и мягкогибридную надстройку.
Что касается шасси, то всем «авоськам» полагается только пневматический вариант подвески, но за доплату имеется активный вариант и полноуправляемое шасси.
И еще. В линейку рестайлинговых «авосек» также вошел новый седан со сложным названием Audi A8L Horch. Портал «АвтоВзгляд» отдельно уточняет, что это за автомобиль.