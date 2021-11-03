В фары новой Audi A8 встроили миллионы маленьких зеркал

В задние фонари имплантирована начинка из органических светодиодов. Притом владельцу теперь надо выбирать рисунок при заказе машины! Еще один любопытный факт, касающийся новой оптики, это ее умение включать предельную яркость фонарей, если другая машина подъехала сзади слишком близко.

Кроме того, покупателю новой Audi A8 предложат заказать фирменный обвес, чтобы представительский седан внешне напоминал 600-сильную Audi S8. Также можно заказать «хромированный» или «черный» пакеты — то есть украсить кузов блестящим или темным декором.