Haval не берем: самые надежные китайские автомобили в России

Для начала пара слов о том, как собирались данные для формирования рейтинга. Специалисты опросили более 37 000 владельцев автомобилей разных марок, предложив им оценить «железного друга» по 177 параметрам (внешний вид, силовые агрегаты, опции и прочее). Далее они подсчитали жалобы (количество проблем на 100 авто одного бренда) и вывели средний балл. Важно сказать, что исследовались машины в возрасте от 1 до 4 лет.
FAW
Так, самыми надежными были признаны автомобили марки Hongqi — премиального суббренда FAW. У них, как показал социальный опрос, в среднем 132 жалобы на сотню реализованных авто. Да, в Россию они не поставляются, но у нас продаются кроссоверы материнской марки: Besturn X80, Besturn X40, а скоро появится еще и Bestune T77. Но не спешите выстраиваться за ними в очередь — самого FAW в рейтинге J. D. Power нет.
GREAT WALL
Вторым с результатом в 135 жалоб на 100 автомобилей стал Wey — опять же, премиальный суббренд концерна Great Wall. Его включаем в обзор по двум причинам: во-первых, китайцы планируют ворваться с ним на российский рынок вот уже три года, а во-вторых — у нас продаются пикапы GWM Poer и GWM Wingle 7. Впрочем, как и в случае с FAW, самой «Великой стены» в рейтинге нет, а потому двинемся дальше.
CHERY
Далее идет Chery — второй по популярности китайский бренд в нашей стране после Haval. Как выяснилось, у этих автомобилей выявляется в среднем по 140 жалоб на 100 машин. Кстати, Chery Tiggo 3x стал еще и лучшей моделью в своем классе — единственный китаец-победитель, знакомый россиянам.
Однако Chery Tiggo 3x (известен в России, как Tiggo 2) больше у нас не продается. Сегодня модельная линейка марки включает кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и две версии «восьмерки» — устаревший Tiggo 8 и более свежий Tiggo 8 Pro. Еще в России доступен «премиальный» Exeed TXL (под отдельным брендом). И интересно, что самой марки Exeed в рейтинге J. D. Power нет, хотя в Китае ее авто предлагаются уже не один год.
Lynk&Co
Кстати, свою позицию по надежности делит Chery с маркой Lynk&Co (принадлежит Geely). И ей мы тоже уделим внимание, поскольку она должна в скором времени появиться в России. Правда, сказать, когда именно, пока сложно — российскому подразделению только предстоит разработать план будущей экспансии. Тем не менее, имейте в виду — автомобили Lynk&Co оценили высоко: их средний балл — 140.
Geely
Практически не отстает от Lynk&Co и головная Geely. Ей, набравшей 141 жалобу на 100 автомобилей, отвели шестую строчку рейтинга. С этим брендом, замыкающим ТОП-3 самых популярных «китайцев» в России, водители знакомы хорошо. А потому лишь напомним, что сегодня они предлагают четыре модели: хетчбэк GS, кроссоверы Coolray и Tugella, а также два «Атласа» — предыдущий и новый.
DONGFENG
Далее в плане надежности нас встречает Dongfeng Fengguang. Его мы включили в обзор, потому что под этим брендом продается у себя на родине известный в нашей стране DFM 580 — семиместный кроссовер с довольно низкой ценой (от 1,4 млн рублей). Средний бал марки — 144 жалобы на 100 авто.
GAC
Замыкает первую десятку GAC Trumpchi (145 проблем на 100 машин) — этого суббренда у нас нет, хотя автомобили материнской GAC и продаются. Вот только не очень-то покупаются. Напомним, что сегодня модельный ряд марки включает два кроссовера (GS5 и GS8), а также минивэн GN8. Дела у нее идут неважно: спрос, как уже было сказано, низкий — дилеры реализовали всего 633 машины в период с января по октябрь. Ну, сделаем скидочку на то, что бренд для россиян относительно новый.
HAVAL
Замыкает рейтинг надежности из тех, кто представлен на нашем рынке, марка Haval. Тот самый «Хавэйл», который по итогам октября ворвался в ТОП-10 самых востребованных марок в России в принципе, обогнав даже Volkswagen. Тот самый, который выпускает автомобили, способные на самовоспламенение при сильном морозе. Похоже, Haval реализует ненадежные машины не только у нас, а даже у себя на родине (148 жалоб на 100 авто).
За последние несколько лет российская линейка Haval претерпела изменения, и теперь она включает кроссоверы Jolion, F7 и купеобразный F7x, а также рамный внедорожник H9. Велика вероятность, что в обозримом будущем китайцы из «Хавэйл» привезут к нам и другие машины — например, проходимца Big Dog (у нас, скорее всего, он будет называться Dargo). Что ж, разнообразие — это прекрасно. Лишь бы новинки не горели и действительно оправдывали свои ресурс и надежность.