Haval не берем: самые надежные китайские автомобили в России

GREAT WALL

Вторым с результатом в 135 жалоб на 100 автомобилей стал Wey — опять же, премиальный суббренд концерна Great Wall. Его включаем в обзор по двум причинам: во-первых, китайцы планируют ворваться с ним на российский рынок вот уже три года, а во-вторых — у нас продаются пикапы GWM Poer и GWM Wingle 7. Впрочем, как и в случае с FAW, самой «Великой стены» в рейтинге нет, а потому двинемся дальше.

CHERY

Далее идет Chery — второй по популярности китайский бренд в нашей стране после Haval. Как выяснилось, у этих автомобилей выявляется в среднем по 140 жалоб на 100 машин. Кстати, Chery Tiggo 3x стал еще и лучшей моделью в своем классе — единственный китаец-победитель, знакомый россиянам.

Однако Chery Tiggo 3x (известен в России, как Tiggo 2) больше у нас не продается. Сегодня модельная линейка марки включает кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и две версии «восьмерки» — устаревший Tiggo 8 и более свежий Tiggo 8 Pro. Еще в России доступен «премиальный» Exeed TXL (под отдельным брендом). И интересно, что самой марки Exeed в рейтинге J. D. Power нет, хотя в Китае ее авто предлагаются уже не один год.