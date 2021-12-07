Над чем будут совместно работать Siemens, Hyundai и Kia

Hyundai и Kia по итогам тендера выбрали «Сименс» поставщиком систем нового поколения для автоматизированного проектирования и управления данными. Если говорить точнее, то корейские марки решили внедрить системы от Siemens для построени цифровых двойников — это программы NX и Teamcenter.

Hyundai, Kia и Siemens планируют сотрудничать по вопросам разработки методик проектирования, в которых бы учитывался жизненный цикл автомобиля и все связанные процессы — это изготовление, закупка, исследования и разработка.

Помимо поставок собственно программного обеспечения, «Сименс» будет проводить профессиональное обучение, чтобы помочь специалистам Hyundai и Kia, а также их поставщикам максимально эффективно использовать немецкий софт.

До этого специалисты Siemens при поддержке Toyota Industries Corporation разработали искусственный интеллект, прогнозирующий дефекты продукции при литье алюминия. По новой технологии будут выпускать детали для компрессоров кондиционеров.