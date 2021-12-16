Kia выпустила новое поколение недорогого компактвэна Carens

Моторная гамма включает бензиновые атмосферник (115 л. с.) и турбомотор 1.4 (140 л. с.), плюс полутралитровый турбодизель 1.5 (115 л. с.). Со всеми работает шестиступенчатая «механика», а вот разновидность «автомата» — вариатор, «преселектив» или «гидромеханика» — зависит от двигателя.

Привод — только передний, что даже обидно, ведь модель располагает вполне кроссоверным клиренсом на уровне 195 миллиметров. Впрочем, с длинной колесной базой и большим задним свесом соваться на бездорожье точно не стоит!

Доедет ли возрожденный компактвэн до России? С одной стороны, в этом нет ничего невозможного. А, с другой, сначала маркетологам предстоит понять, нужен ли россиянам недорогой трехрядный «вэн»?