Renault и Geely помогут друг другу с производством автомобилей

Скажем больше: после заключения сделки Geely и Renault намерены порвать не только азиатский рынок, но и двинуться на Северную Америку. В планах — договориться о беспошлинной поставке автомобилей в США.

При этом плоды очередной коллаборации автостроителей «вырастут» под новым брендом. Выпускать будущие новинки, как уже было сказано, будут в Южной Корее, где «Рено» собирает машины в содружестве с местной Samsung. И, разумеется, в Китае, куда «Джили» заведет французов, обеспечив оборудованием, мощностями и логистикой.

Беспошлинная торговля между Южной Кореей и США позволит бренду Lynk&Co, входящему в холдинг Geely, ворваться на североамериканский рынок, а Renault — укрепить свои позиции в КНР. И там, и там гибридные автомобили, а также электрокары пользуются завидной популярностью. Два самых крупнейших рынка в мире «сжирают» все, что не предложи. А уж «зеленые» машины, как дань природе и трендам — «проглотят» и подавно.

Кстати, марка Lynk&Co готовится к запуску и на российском рынке. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», первые новинки от амбициозного мы увидит в 2022 году.