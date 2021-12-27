Audi привезет в Россию несколько новых моделей

Что касается новых RS 3 и RS Q3, то их объединяет 400-сильный 5-цилиндровый двигатель 2.5 TFSI. Притом модели RS 3 полагается необычная система полного привода, где вместо межосевого дифференциала стоят бортовые фрикционы на задних колёсах. В итоге, на каждое колесо может перебрасываться до 100% крутящего момента, чтобы управлять вектором тяги.

Легковушка при разгоне до «сотни» выезжает из четырёх секунд, а кроссоверу на выполнение этого упражнения требуются 4,5 секунды. Собственно, и в Россию RS 3 приедет раньше — в первом квартале, а RS Q3 — во втором.

Кстати, этой весной до России добрался обновленный кроссовер Audi Q5, хотя премьера модели прошла еще летом 2020 года. Теперь же до нас доехала «заряженная» модификация Audi SQ5 Sportback, которую отличает мощный силовой агрегат и богатая комплектация.