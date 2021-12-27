Audi привезет в Россию несколько новых моделей

Самая свежая премьера — это рестайлинг флагманского семейства A8. И тут, как выяснил портал «АвтоВзгляд», главное новшество — фары, изменившиеся не только по форме, но и по содержанию. Теперь «авоська» будет освещать дорогу оптикой, в которую встроены миллионы подвижных микрозеркал — они могут «рисовать» подсказки навигатора прямо на дороге.
Правда, ценителям высоких технологий придется подождать прихода новинки около полугода: как уточняет агентство «Автостат», приезд осовремененного флагмана запланирован на третий квартал 2022-го.
Что касается новых RS 3 и RS Q3, то их объединяет 400-сильный 5-цилиндровый двигатель 2.5 TFSI. Притом модели RS 3 полагается необычная система полного привода, где вместо межосевого дифференциала стоят бортовые фрикционы на задних колёсах. В итоге, на каждое колесо может перебрасываться до 100% крутящего момента, чтобы управлять вектором тяги.
Легковушка при разгоне до «сотни» выезжает из четырёх секунд, а кроссоверу на выполнение этого упражнения требуются 4,5 секунды. Собственно, и в Россию RS 3 приедет раньше — в первом квартале, а RS Q3 — во втором.
Кстати, этой весной до России добрался обновленный кроссовер Audi Q5, хотя премьера модели прошла еще летом 2020 года. Теперь же до нас доехала «заряженная» модификация Audi SQ5 Sportback, которую отличает мощный силовой агрегат и богатая комплектация.