Классическую LADA Niva подготовили для жилья и длительных путешествий

Если говорить конкретнее, то основой для кемпера послужил ВИС-2346, который представляет собой полурамную грузовую версию «Нивы». При этом исходный грузовичок получил доработанную трансмиссию (изменились передаточные числа), заднюю пневматическую подвеску, штатный кондиционер и крупные колеса.
Что касается «обитаемого» модуля, то его построила фирма «Автокемперпром» из подмосковной Коломны. Внутри отсека скрываются санитарная кабина, в состав которой входят душ, туалет и раковина, стационарный кухонным блок, где есть газовая плита, раковина и холодильник, а также выдвижное спальное место.
Как выяснил портал «АвтоВзгляд», чтобы стать обладателем такого четырехколесного домика, придется заплатить минимум 1 500 000 рублей. Этот конкретный экземпляр заказал фанат вазовского внедорожника из Европы и ему придётся отдать за машину на миллион больше!
Кстати, недавно этот коллектив сделал из полурамной версии «Гранты» полноценную «воровайку», установив ручной гидравлический кран.Но куда больше «хайпа» вызвал полноценный седельный тягач на базе «Нивы», созданный для буксировки полуприцепов.