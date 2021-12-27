Классическую LADA Niva подготовили для жилья и длительных путешествий

Если говорить конкретнее, то основой для кемпера послужил ВИС-2346, который представляет собой полурамную грузовую версию «Нивы». При этом исходный грузовичок получил доработанную трансмиссию (изменились передаточные числа), заднюю пневматическую подвеску, штатный кондиционер и крупные колеса.

Что касается «обитаемого» модуля, то его построила фирма «Автокемперпром» из подмосковной Коломны. Внутри отсека скрываются санитарная кабина, в состав которой входят душ, туалет и раковина, стационарный кухонным блок, где есть газовая плита, раковина и холодильник, а также выдвижное спальное место.