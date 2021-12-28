Эксперты: дефицит машин в мире продлится до 2023 года

Дефицит микрочипов и нарушения в цепочках поставок по всему миру в конечном счете обернулись невыполненными производственными планами у всех ведущих автопроизводителей планеты.

Аналитическая компания LMC Automotive подсчитала, что за 2021 год в мире было произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось изначально. Всего же в уходящем году мировыми автоконцернами было выпущено 84,9 млн легковых автомобилей. Это на 12% больше по сравнению с результатом 2020 года.

Наиболее негативно дефицит полупроводников отразился на европейском автопроме. Тут отставание реального выпуска от планов составило около 3 млн машин. Аналитики отмечают, что ситуация в автомобильной отрасли вряд ли заметно изменится в лучшую сторону как минимум до второй половины 2022 года. При этом недостаточное предложение на мировом рынке полупроводников сохранится вплоть до 2023 года.