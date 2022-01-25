Улучшенный салон и мощный мотор: какие новшества ждут LADA Niva Legend

Так, в комплектацию LADA Niva Travel войдут фетровые подкрылки, цельноформованное напольное покрытие, а также электрический корректор фар вместо гидравлического. Кроме того, немного изменится блок системы ЭРА-ГЛОНАСС, а в проемах дверей появтся новые пластиковые накладки. Во всяком случае, именно такой список новшеств публикует паблик Avtograd news во «ВКонтакте».

Фанаты внедорожника приготовили свои сюрпризы. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти появилась группа энтузиастов, что базируются на «Центральной СТО». Участники команды создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин. Их очередным творением стал автодом на базе классической LADA Niva Legend.

В свою очередь, известная тольяттинская компания «Супер-Авто» решила взбодрить «Легенду», заменив рахитичный 80-сильный восьмиклапанник 21214 на 16-клапанный агрегат объемом 1,8 литра мощностью 122 силы. Правда, пока такой автомобиль существует в единственном экземпляре.

И еще. В российской «Википедии» сказано, что название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля Петра Прусова), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева). Правда, портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это — всего лишь вымысел, а не достоверный исторический факт.