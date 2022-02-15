Skoda начала выпуск модного кросс-купе

Обычный Skoda Enyaq iV пришелся по душе европейскому покупателю: в прошлом году своих владельцев нашли 50 000 кроссоверов. Появление версии «кросс-купе» должно повысить популярность электрической модели.

Добавим, что новинка обладает лучшим коэффициентом аэродинамического сопротивления в классе — 0,234. Поэтому запас хода топовой версии достигает внушительных 545 км.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», европейским покупателям предложат несколько модификаций Enyaq Coupe. Так, предусмотрены сразу четыре варианта силовых установок.