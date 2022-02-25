Renault и АВТОВАЗ останавливают конвейеры из-за ситуации на Украине

Завод «Renault-Россия» останавливает выпуск автомобилей Duster, Arkana, Kaptur и Nissan Terrano. Что касается АВТОВАЗа, то крупнейший отечественный автопроизводитель также 28 февраля «замораживает» все свои сборочные конвейеры на площадке в Тольятти. Напомним, там идет сборка таких моделей как LADA Granta, XRAY, Niva Legend и Travel, Largus, Renault Logan и Sandero. Работа линий третьего и четвертого марта пока находится под вопросом.

На этом фоне новость о том, что российский офис Volkswagen объявил о прекращении приема заказов на седан Passat не выглядит особо тревожной, ведь основную долю продаж немецкой марки в России составляют кроссоверы..А седан давно уже не пользовался особым спросом у соотечественников, так что уход с рынка «Пассата» не удивляет.