Японские власти запретили импорт в Россию автомобилей Lexus и Infiniti

— Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля, — заявил представителям местных СМИ японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Это стало частью санкционного пакета в отношении России, связанного с событиями на Украине. В список товаров, которые станут запретными начиная с апреля, входят более 20 видов товаров. Среди них алкоголь,табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, ювелирные и керамические изделия, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы (модели с использованием драгоценных металлов), предметы изобразительного искусства, антиквариат. Напомним, что из Японии в Россию поставляются машины двух премиальных брендов: Lexus и Infiniti. Судя по всему, российский рынок для них отныне закрыт.