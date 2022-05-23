Китайская марка BYD подумывает организовать производство автомобилей в России

В настоящий момент Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциально новым партнером в лице компании BYD для организации производства китайских автомобилей на бывшем предприятии «Рено Россия» в Москве. Причем не исключено, что новые «поднебесные» модели будут выезжать из ворот автозавода под исконно русской маркой «Москвич».

Впрочем, Минпромторг аналогичный вопрос обсуждает и с другими китайскими производителями. В частности, JAC и FAW, уже представленными на российском рынке. Также в переговорах принимают участие и представители КАМАЗа, которые, напомним, анонсировали запуск электрического ситикара на китайской агрегатной базе.

Что в итоге получится у наших властей — покажет время. Будем надеяться, что завод все же приступит к выпуску хоть каких-нибудь автомобилей и его не сотрут с лица земли, как это некогда случилось с легендарным ЗиЛ.

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