Турция готова заменить всех ушедших из России производителей машин и запчастей

Вот и «Макдональдс» перестал быть таковыми, сменив название и собственника, и ОБИ открылся, но готовится к переименованию, и польские «текстильщики» вернулись, но уже под китайскими знаменами. Рынок быстро переориентируется, потому что Россия — это деньги. Много денег.
А с учетом уверенной стагнации в Старом Свете — еще и фундамент на неспокойные годы, которые ждут планету. Кризис уже начался (американские заправки и фондовые биржи соврать не дадут), а пережидать его лучше там, где много ресурсов. Экономисты подтвердят: вкладываться надо в рынки с возможностью для роста, а не стабильные и состоявшиеся.
Чуть в стороне от наметившихся тенденций только высокодоходная, но технологически сложная автомобильная отрасль: исход Renault выбивает из разумной колеи, а «дурные вести» от VW заставляют задумать еще больше. Кто же их заменит в России? Китайцы?
Несомненно, Поднебесная мгновенно заполонит российский рынок, как только решит свои внутренние проблемы с коронавирусом и одним свободолюбивым островом, но задержкой «восточного гиганта» уже намерен воспользоваться самый одиозный и отчаянный политик Европы — Реджеп Тейип Эрдоган.
Турецкий лидер, не понаслышке знающий, что такое торг и тяжелой рукой правящий проливами, остро нуждается в поддержке для экономики, которая пошла в разнос. Турции нужны не обещания, а реальные действия и «живые» деньги, которые есть в России. Поэтому властолюбивый турок занял нейтральную позицию, отмел санкции и терзает Европу, зарабатывая себе очки и возможности в России.
Начало положено: Россия и Турция вступили в новую фазу переговоров о замене ушедших европейских брендов турецкими, о чем заявил президент «Российского совета торговых центров» Дмитрий Москаленко. То есть с помидорами и одеждой проблем не будет. Но ведь Турция еще и мощнейший производитель автомобилей, у которого, в отличии от тех же немцев, проблем с жизненно необходимым природным газом не намечается. Труба качает, заводы работают.
За территорией многочисленных курортов и по-восточному раскидистых рынков скрываются гигантские турецкие автомобильные предприятия: турки производят больше машин, чем Россия, стабильно входят в европейскую пятерку по количеству выпущенных с конвейера автомобилей, а в самой отрасли работают 400 000 человек.
Renault, Ford, FIAT, Hyundai, Toyota, Honda, Isuzu собираются под флагом «полумесяца». И наверняка готовят планы по поставкам северному соседу. Будь-то бартер, который все чаще встречается в сделках, или рубли с лирой — не важно. «Султан» дал добро, а, значит, поставки наладят — путь через Черное море открыт.
Кстати, на вопрос о запчастях и прочих «расходниках» Эрдоган тоже знает ответ: Турция является крупнейшим производителем автомобильных компонентов в Европе.
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