Турция готова заменить всех ушедших из России производителей машин и запчастей

Вот и «Макдональдс» перестал быть таковыми, сменив название и собственника, и ОБИ открылся, но готовится к переименованию, и польские «текстильщики» вернулись, но уже под китайскими знаменами. Рынок быстро переориентируется, потому что Россия — это деньги. Много денег.

А с учетом уверенной стагнации в Старом Свете — еще и фундамент на неспокойные годы, которые ждут планету. Кризис уже начался (американские заправки и фондовые биржи соврать не дадут), а пережидать его лучше там, где много ресурсов. Экономисты подтвердят: вкладываться надо в рынки с возможностью для роста, а не стабильные и состоявшиеся.

Чуть в стороне от наметившихся тенденций только высокодоходная, но технологически сложная автомобильная отрасль: исход Renault выбивает из разумной колеи, а «дурные вести» от VW заставляют задумать еще больше. Кто же их заменит в России? Китайцы?