В Китае выпустили автомобиль с режимом «теплого мужчины»

Как сообщает портал Carnewschina, в салоне «Оры» установили большие макияжные зеркала с яркой подсветкой, а руль сделали более тонким, под размеры ладони среднестатистической китайской женщины. Кроме этого, в центральный подлокотник вмонтировали косметичку, а также встроили видеокамеру.
Но самое интересное — это так называемый режим теплого мужчины. Он предполагает включение обогрева передних сидений и салонной «печки» нажатием всего одной кнопки.
Что касается Ora Ballet Cat, то он представляет из себя компактный электромобиль длиной 4401 мм и высотой 1633 мм. Электрокар может разогнаться до 155 км/ч, а запас хода составляет 401 км.
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