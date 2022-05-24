В Китае выпустили автомобиль с режимом «теплого мужчины»

Как сообщает портал Carnewschina, в салоне «Оры» установили большие макияжные зеркала с яркой подсветкой, а руль сделали более тонким, под размеры ладони среднестатистической китайской женщины. Кроме этого, в центральный подлокотник вмонтировали косметичку, а также встроили видеокамеру.

Но самое интересное — это так называемый режим теплого мужчины. Он предполагает включение обогрева передних сидений и салонной «печки» нажатием всего одной кнопки.

Что касается Ora Ballet Cat, то он представляет из себя компактный электромобиль длиной 4401 мм и высотой 1633 мм. Электрокар может разогнаться до 155 км﻿/﻿ч, а запас хода составляет 401 км.

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