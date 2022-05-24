В Китае выпустили автомобиль с режимом «теплого мужчины»

Фото: ORA
Китайская компания Ora выпустила на рынок Поднебесной автомобиль Ballet Cat, который очень похож на культовый Volkswagen Beetle. Для продвижения модели маркетологи выбрали оригинальную стратегию. Они оснастили «Ору» опциями, призванными заинтересовать исключительно женскую аудиторию.
Виктор Васильев

Как сообщает портал Carnewschina, в салоне «Оры» установили большие макияжные зеркала с яркой подсветкой, а руль сделали более тонким, под размеры ладони среднестатистической китайской женщины. Кроме этого, в центральный подлокотник вмонтировали косметичку, а также встроили видеокамеру.

Но самое интересное — это так называемый режим теплого мужчины. Он предполагает включение обогрева передних сидений и салонной «печки» нажатием всего одной кнопки.

Что касается Ora Ballet Cat, то он представляет из себя компактный электромобиль длиной 4401 мм и высотой 1633 мм. Электрокар может разогнаться до 155 км﻿/﻿ч, а запас хода составляет 401 км.

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24 мая 2022
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