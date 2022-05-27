LADA Vesta New: гонки во время чумы

Судя по всему, длительные простои, из которых последние месяцы не вылезал АВТОВАЗ, хоть кому-то пошли на пользу. Нерастраченные на «основной работе» силы завод излил на свое «хобби» — заводскую гоночную команду, носящую гордое имя LADA Sport Rosneft. Никто бы о ней и не вспомнил, особенно в момент, когда отечественный автопром, включая его тольяттинскую гордость и красу, крючит от нехватки комплектущих. Но команда сама решила похвастаться крутыми машинками именно сейчас.

Сам-то АВТОВАЗ в данный момент неимоверными усилиями пытается наладить выпуск хотя бы LADA Granta уровня «зубила эдишн» — без подушек безопасности, АБС, модуля ЭРА ГЛОНАСС и тому подобных излишеств: фактически технический аналог «впрысковой» ВАЗ 2109 90-х годов прошлого века. А про сборку LADA Vesta пока никто на заводе сейчас и не зарекается — когда-нибудь потом, когда все наладится. И в этот момент — та-даммм…

Просто представте картину: в мрачноватую российскую пивнушку где-то на районе, где топят безысходность в посконном «Жигулевском» мрачные «работяги-автозаводы», внезапно врывается — в джинсиках в обтяжечку, в яркой маечке и фирменной кепочке, весь такой только-только из барбершопа — LADA Sport Rosneft! И шумно заказывает шампанского. Ведь у него праздник: команда соорудила себе для российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ новые машинки — LADA Vesta NG TCR и LADA Vesta 1.6T!