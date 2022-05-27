LADA Vesta New: гонки во время чумы

Судя по всему, длительные простои, из которых последние месяцы не вылезал АВТОВАЗ, хоть кому-то пошли на пользу. Нерастраченные на «основной работе» силы завод излил на свое «хобби» — заводскую гоночную команду, носящую гордое имя LADA Sport Rosneft. Никто бы о ней и не вспомнил, особенно в момент, когда отечественный автопром, включая его тольяттинскую гордость и красу, крючит от нехватки комплектущих. Но команда сама решила похвастаться крутыми машинками именно сейчас.
Сам-то АВТОВАЗ в данный момент неимоверными усилиями пытается наладить выпуск хотя бы LADA Granta уровня «зубила эдишн» — без подушек безопасности, АБС, модуля ЭРА ГЛОНАСС и тому подобных излишеств: фактически технический аналог «впрысковой» ВАЗ 2109 90-х годов прошлого века. А про сборку LADA Vesta пока никто на заводе сейчас и не зарекается — когда-нибудь потом, когда все наладится. И в этот момент — та-даммм…
Просто представте картину: в мрачноватую российскую пивнушку где-то на районе, где топят безысходность в посконном «Жигулевском» мрачные «работяги-автозаводы», внезапно врывается — в джинсиках в обтяжечку, в яркой маечке и фирменной кепочке, весь такой только-только из барбершопа — LADA Sport Rosneft! И шумно заказывает шампанского. Ведь у него праздник: команда соорудила себе для российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ новые машинки — LADA Vesta NG TCR и LADA Vesta 1.6T!
Вы не поверите, но оказывается, что у первой из них улучшена аэродинамика, доработана подвеска, появились новая КП, выхлопная система и элементы системы безопасности. А у второго болида изменена компоновка подкапотного пространства и добавлен антилаг. Ну прям-таки вау, ага? Какими глазами публика нашей «пивнушки» будет смотреть на искрометного посетителя, полагаю, представить не сложно.Так что там с возобновлением серийного выпуска Vesta, ась? Да какая вам разница, когда у заводской вазовской команды теперь появилась еще и подготовленная для ралли рейдов LADA Niva Legend.
Как своевременно, черт возьми! Давно ждали — и вот наконец-то, ага! Где мой чепчик, чтобы подбросить ввысь? Хотя, конечно, гонщикам можно только позавидовать: у них проблем с комплектующими, в отличии от материнского предприятия, похоже что нет. И автоспорт сам по себе это тоже круто. Только на фоне всеобщего трэша в российском автопроме высокие спортивные достижения на гоночных треках выглядят не то чтобы странно. Скорей — бессмысленно по определению.
Практически как показ европейской высокой моды в талибанском (экстремистском и запрещенном) Афганистане. Где на дефилирующих по подиуму полуголых красавиц в великолепных ярких нарядах будут смотреть сквозь узкие бойницы в своих черных мешках на голове местные женщины, прекрасно осознавая, что от них эта красивая жизнь так же далека, как и пыльные просторы Марса…
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