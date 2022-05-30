Как Wildberries решил помочь российским автовладельцам с запчастями

– В мае 2022 года у покупателей Wildberries появилась возможность выбирать новый ассортимент автозапчастей, ввозимых предпринимателями в том числе и по параллельному импорту: двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, запчастей для ходовой системы, рулевого управления и прочих, — сообщили представители компании.

Продажа автокомпонентов на площадке Wildberries организована практически так же, как и в любом интернет-магазине, действующем в этом сегменте. Нужную деталь можно найти по марке и модели авто, а также по VIN-номеру транспортного средства либо по каталожному идентификатору. На данный момент в ассортименте маркетплейса представлены запчасти для легковых авто. В будущем к ним добавятся комплектующие для грузовиков и прочего коммтранса.

Существенного влияния на общий объем и ассортимент товаров, представленных на российском рынке автозапчастей, выход на него Wildberries вряд ли окажет. Тем не менее, разветвленая собственная сеть доставки, которой обладает маркетплейс, должна помочь ему занять ведущее положение и в «автомобильном» сегменте российской интернет-торговли, составив серьезную конкуренцию как региональным площадкам, так и сайтам, специализирующимся на размещении объявлений соответствующего профиля.

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