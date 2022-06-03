В каких российских городах самые дешевые автомобили на «вторичке»

Самые дешевые машины на вторичном рынке — в Ульяновске и Чебоксарах. Чуть дороже подержанное авто обойдется в Йошкар-Оле, Альметьевске, Энгельсе и Омске. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики «СберАвто», проанализировав обявления о продаже машин.

С самой же высокой стоимостью «бэу» сталкиваются покупатели в подмосковных Мытищах, а также Кемерово и Первопрестольной. В пятерку лидеров-городов с самыми высокими ценами на вторичку вошли также Владимир и Санкт-Петербург.

Кстати сказать, прайсы в сегменте подержанных автомобилей медленно, но верно начинают падать. Независимые эксперты прогнозируют, что оживление на рынке случится в четвертом квартале 2022 года. Хотя с этим можно поспорить…

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