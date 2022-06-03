В каких российских городах самые дешевые автомобили на «вторичке»

Фото: АвтоВзгляд
Перекупщики уже давно гастролируют по стране с целью отыскать наиболее дешевый автоэкземпляр, дабы потом продать его и смачно заработать. Обычным автомобилистам, желающим прикупить себе машинку посвежее, будет не лишним перенять их опыт. Где же выгоднее всего приобрести «бэушку», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Самые дешевые машины на вторичном рынке — в Ульяновске и Чебоксарах. Чуть дороже подержанное авто обойдется в Йошкар-Оле, Альметьевске, Энгельсе и Омске. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики «СберАвто», проанализировав обявления о продаже машин.

С самой же высокой стоимостью «бэу» сталкиваются покупатели в подмосковных Мытищах, а также Кемерово и Первопрестольной. В пятерку лидеров-городов с самыми высокими ценами на вторичку вошли также Владимир и Санкт-Петербург.

Кстати сказать, прайсы в сегменте подержанных автомобилей медленно, но верно начинают падать. Независимые эксперты прогнозируют, что оживление на рынке случится в четвертом квартале 2022 года. Хотя с этим можно поспорить

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3 июня 2022
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