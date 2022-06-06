Чем заменить сегодня новый импортный коммерческий автомобиль?

В сегменте грузоперевозок выехать из сложных ситуаций бизнесу всегда помогали грузовики отечественного производства, как самые доступные на рынке. Именно на них всегда есть запчасти. Именно их можно обслужить и отремонтировать в любой точке России. Судите сами. Все, что создано АВТОВАЗом — от цельнометаллических фургонов Лада Ларгус до Гранты и Нивы, на базе которых изготовлены микрогрузовики с бортовыми платформами или фургонами, можно обслужить и отремонтировать фактически в любом месте страны. То же самое можно сказать и про ГАЗель — во всех ее вариантах исполнения. Нет такого города в России, где бы малый бизнес не гонял «в хвост и гриву» нижегородскую «полуторку», и нет такого сервисного центра, где бы эти машины не приняли в ремонт.

Еще одним из положительных качеств отечественных машин является их способность работать в условиях серьезного перегруза. Выгода от такого рейса может в итоге перекрыть последующие затраты на возможный ремонт. Иначе бы не «мучил» владелец свой грузовик. Это, к слову, о стоимости владения машинами российского производства. Как бы ни били себя в грудь «диванные критики», а она все равно ниже, чем у иномарок. А сегодня, на фоне резкого роста стоимости импортных запасных частей, разрыв этот и вовсе превратился в пропасть.