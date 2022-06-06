Чем заменить сегодня новый импортный коммерческий автомобиль?

В сегменте грузоперевозок выехать из сложных ситуаций бизнесу всегда помогали грузовики отечественного производства, как самые доступные на рынке. Именно на них всегда есть запчасти. Именно их можно обслужить и отремонтировать в любой точке России. Судите сами. Все, что создано АВТОВАЗом — от цельнометаллических фургонов Лада Ларгус до Гранты и Нивы, на базе которых изготовлены микрогрузовики с бортовыми платформами или фургонами, можно обслужить и отремонтировать фактически в любом месте страны. То же самое можно сказать и про ГАЗель — во всех ее вариантах исполнения. Нет такого города в России, где бы малый бизнес не гонял «в хвост и гриву» нижегородскую «полуторку», и нет такого сервисного центра, где бы эти машины не приняли в ремонт.
Еще одним из положительных качеств отечественных машин является их способность работать в условиях серьезного перегруза. Выгода от такого рейса может в итоге перекрыть последующие затраты на возможный ремонт. Иначе бы не «мучил» владелец свой грузовик. Это, к слову, о стоимости владения машинами российского производства. Как бы ни били себя в грудь «диванные критики», а она все равно ниже, чем у иномарок. А сегодня, на фоне резкого роста стоимости импортных запасных частей, разрыв этот и вовсе превратился в пропасть.
Да, наши автозаводы использовали много импортных деталей для производства своих машин, но для этих машин достаточно и альтернативных компонентов отечественного или китайского производства. Это касается фильтров, тормозных колодок, дисков, барабанов, смазочных материалов. Скажем, российские грузовики в ряде случаев менее требовательны к такому параметру моторного масла, как зольность. Иномарки, имеющие в конструкции сложные системы нейтрализации выхлопных газов, в этом отношении нежнее. Автозаводы также стараются сохранить доступность оригинальных запчастей путем снижения цен на определенные группы компонентов. Это, в частности можно видеть сейчас в дилерской и сервисной сети ГАЗ. В итоге, если грамотно подобрать для нашей техники необходимые расходные материалы российского производства, то обслуживание грузовика обойдется практически в прежние деньги, ну или немного дороже. А это отражается на итоговой стоимости владения коммерческой техникой и адекватной для рынка цене услуг грузоперевозчика.
Понимая, что бизнес нуждается в постоянном обновлении парка техники, отечественные автопроизводители делают многое для поддержки предпринимателей, которые сейчас испытывают сложности из-за санкций и других факторов. Это касается покупки и обслуживания транспорта. Сегодня в ход идут весомые прямые скидки, которые, к примеру, позволяют существенно сэкономить на покупке и дальнейшем обслуживании автомобиля. В дополнение к фирменной скидке на весь модельный ряд ГАЗ, например, запустил программы утилизации и трейд-ин. Очень кстати, также, будут 2 дополнительных ТО или еще 1 год гарантии на приобретаемую технику. АвтоВАЗ предлагает выгодные условия техобслуживания для автомобилей.
Иными словами, бизнес грузоперевозок в России вполне может продолжать работать без каких-либо ожиданий, что что-то или кто-то вернется после «приостановки» деятельности. Все, что для этого нужно, в стране есть.