В России начали дешеветь запчасти для японских автомобилей

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Беларуси, решила показать остальным пример, снизив цены на отдельные категории запасных частей и технических жидкостей.

Так, у официальных дилеров японской марки отныне снижены цены на оригинальные вариаторные жидкости, а также на тормозные колодки. Теперь приобрести колодки можно со скидкой до 35%, а на масло для вариаторов скидка составляет 41%.

Вообще, во время кризиса на первый план выходит доступность запчастей, ведь даже самая «долгоиграющая» машина требует обслуживания. К счастью, такие экземпляры на рынке есть, но только на «вторичке».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» составили список автомобилей, которые запросто переживут любой кризис и дефицит запчастей.