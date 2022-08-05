BMW создаст инновационную платформу Neue Klasse для себя и Rolls-Royce

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По сообщению генерального директора концерна BMW Оливера Ципсе, первыми моделями на новой платформе под названием Neue Klasse станут седан размером с нынешнюю «трешку» и некий спортивный кроссовер. Немцы планируют, что к 2029 году более трети продаж автопроизводителя будет приходиться на модели построенные на этой «тележке». Похоже, что от машин с традиционными моторами «немцы» откажутся.
Виктор Васильев

Neue Klasse идет на смену нынешним платформам — FAAR и CLAR. Ожидается, что ее начнут внедрять с 2025 года. «Новый класс» позволит строить электромобили практически любых размеров, форм-факторов и с любым типом привода. Также инженеры смогут «играться» колесной базой, шириной колеи и дорожным просветом.

Вместе с Neue Klasse внедрят технологию электропривода eDrive шестого поколения, а также новые тяговые батареи, которые позволят проехать до 700 километров. Известно и то, что Neue Klasse ляжет в основу будущих спороткаров BMW M, а также моделей Rolls Royce.

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5 августа 2022
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