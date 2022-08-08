Горьковский автозавод возобновил производство автомобилей

Корпоративные каникулы прошли для Горьковского автозавода весьма продуктивно. Помимо обычных процедур, которые традиционно проводятся в периоды приостановки производства, работники готовили площадку к запуску нового «Соболь NN», призванного заместить фургоны Ford Transit, а также более компактные Citroёn Jumpy и Peugeot Expert. Предполагается, что новинка встанет на конвейер осенью.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, чтобы ускорить запуск многообещающей модели, Фонд развития промышленности (ФРП) решил предоставить «Группе ГАЗ» льготный заем на сумму 828 млн. рублей. А вообще процесс постановки нового «Соболя» на конвейер оценивался в 3,25 млрд. целковых.

Что же до стоимости автомобиля, то, вероятно, за бензиновый фургон дилеры попросят порядка 2,2 млн. рублей, за дизельный — на 150 000—200 000 больше. Сначала в продаже появятся грузовые модификации, а уже после — грузопассажирские и пассажирские. Первые машины должны поступить в автосалоны в конце осени.