Почему российские масла скоро начнут «убивать» современные моторы

В начале весны импортные моторные масла подорожали в несколько раз. Но большинство российских автомобилистов по этому поводу не особо переживали. Ведь у нас же в России куча своих нефтяных компаний, выпускающих вполне годные (по крайней мере, так они сами говорят) смазочные материалы, в том числе, и для моторов. В фирменных линейках масел «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти», «Татнефти» и прочих присутствуют продукты на любой вкус. Есть и сорта для заливки в древние «Жигули», и такие, которые в новейший BMW вполне пойдут! Всяческие сертификаты, допуски производителя и прочие подтверждения — прилагаются…

Выходит, что уж с маслами-то у нас все более-менее в порядке. В случае чего, перейдем на отечественное, будем лить в наши иномарки наше же масло. Разве что для самоуспокоения, на всякий случай, менять его почаще, чем сказано в руководстве по эксплуатации. Не пропадем, как говорится. Однако теперь, когда мы живем в условиях санкций и кризиса на авторынке уже около полугода, становится понятно: российское маслице может стать (если уже не стало!) убийцей для многих современных моторов легковушек, бегающих по просторам нашей страны.