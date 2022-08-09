Почему российские масла скоро начнут «убивать» современные моторы

В начале весны импортные моторные масла подорожали в несколько раз. Но большинство российских автомобилистов по этому поводу не особо переживали. Ведь у нас же в России куча своих нефтяных компаний, выпускающих вполне годные (по крайней мере, так они сами говорят) смазочные материалы, в том числе, и для моторов. В фирменных линейках масел «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти», «Татнефти» и прочих присутствуют продукты на любой вкус. Есть и сорта для заливки в древние «Жигули», и такие, которые в новейший BMW вполне пойдут! Всяческие сертификаты, допуски производителя и прочие подтверждения — прилагаются…
Выходит, что уж с маслами-то у нас все более-менее в порядке. В случае чего, перейдем на отечественное, будем лить в наши иномарки наше же масло. Разве что для самоуспокоения, на всякий случай, менять его почаще, чем сказано в руководстве по эксплуатации. Не пропадем, как говорится. Однако теперь, когда мы живем в условиях санкций и кризиса на авторынке уже около полугода, становится понятно: российское маслице может стать (если уже не стало!) убийцей для многих современных моторов легковушек, бегающих по просторам нашей страны.
Все дело в присадках. Да, синтетическую и полусинтетическую основу, то есть базовое масло, на многих российских НПЗ научились делать давно и качественно. Пусть для этого смахку покупали и разбавляли пакетом присадок. А вот с ними-то как раз сейчас в России проблема. Десятилетиями российским нефтяникам было гораздо дешевле и проще покупать их для своих масел у ведущих мировых производителей этой химии, таких гигантов как Lubrizol, Infineum, Oronite и Afton. Ибо нещадно мало кто разрабатывает свои.
Между тем, упомянутые гиганты контролируют порядка 90% мирового рынка присадок для смазок. Есть еще с десяток более мелких фирм этого направления, «закрывающих» оставшуюся нишу. Но практически всех их объединяет одно: они принадлежат американским, британским и европейским корпорациям. С которыми у России сейчас «тапки врозь» и санкции. В обозримом будущем «дружить присадками» с ними у наших производителей масел вряд ли получится. А своих производств современных пакетов присадок в России практически нет.
Да, для масел, предназначенных к заливке в старые (не особо форсированные и неэкологчные) двигатели присадки производят и на отечественных предприятиях. А вот с добавками в масла для движков турбированных, с повышенной степенью сжатия, «зажатых» по характеристикам экологичности и экономичности, — проблема. Между тем, в последние годы на наш рынок поставляются иномарки преимущественно с такими моторами. Лить в них отечественное (пусть и фирменное, не поддельное!) масло с сомнительными характеристиками пакета присадок — тот еще риск.
«Рафинированный» иномарочный агрегат выдержит пару-тройку таких замен смазки, а потом выйдет из строя напрочь. Поэтому владельцам таких авто остается одно: втридорога покупать масла иностранных брендов. Да, известно, что в последнее время турки и китайцы наладили выпуск моторных масел для современных моторов с присадками собственной разработки. И даже поставляют их в Россию. Но как они поведут себя в реальной эксплуатации пока толком никто не знает. Так что пользоваться ими — та еще «русская рулетка»…