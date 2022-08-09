Почему российские масла скоро начнут «убивать» современные моторы

фото globallookpress.com
Весной, на фоне известий о стремительно и в разы дорожающих и постепенно исчезающих запчастях, люди с некоторым ужасом ожидали, что вот-вот в стране исчезнет вообще все, что нужно для нормальной эксплуатации машин. По поводу моторных масел, как ни странно, столь апокалиптических настроений не наблюдалось. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему спокойствие такого рода не обосновано.
Максим Строкер

В начале весны импортные моторные масла подорожали в несколько раз. Но большинство российских автомобилистов по этому поводу не особо переживали. Ведь у нас же в России куча своих нефтяных компаний, выпускающих вполне годные (по крайней мере, так они сами говорят) смазочные материалы, в том числе, и для моторов. В фирменных линейках масел «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти», «Татнефти» и прочих присутствуют продукты на любой вкус. Есть и сорта для заливки в древние «Жигули», и такие, которые в новейший BMW вполне пойдут! Всяческие сертификаты, допуски производителя и прочие подтверждения — прилагаются…

Выходит, что уж с маслами-то у нас все более-менее в порядке. В случае чего, перейдем на отечественное, будем лить в наши иномарки наше же масло. Разве что для самоуспокоения, на всякий случай, менять его почаще, чем сказано в руководстве по эксплуатации. Не пропадем, как говорится. Однако теперь, когда мы живем в условиях санкций и кризиса на авторынке уже около полугода, становится понятно: российское маслице может стать (если уже не стало!) убийцей для многих современных моторов легковушек, бегающих по просторам нашей страны.

фото globallookpress.com

Все дело в присадках. Да, синтетическую и полусинтетическую основу, то есть базовое масло, на многих российских НПЗ научились делать давно и качественно. Пусть для этого смахку покупали и разбавляли пакетом присадок. А вот с ними-то как раз сейчас в России проблема. Десятилетиями российским нефтяникам было гораздо дешевле и проще покупать их для своих масел у ведущих мировых производителей этой химии, таких гигантов как Lubrizol, Infineum, Oronite и Afton. Ибо нещадно мало кто разрабатывает свои.

Между тем, упомянутые гиганты контролируют порядка 90% мирового рынка присадок для смазок. Есть еще с десяток более мелких фирм этого направления, «закрывающих» оставшуюся нишу. Но практически всех их объединяет одно: они принадлежат американским, британским и европейским корпорациям. С которыми у России сейчас «тапки врозь» и санкции. В обозримом будущем «дружить присадками» с ними у наших производителей масел вряд ли получится. А своих производств современных пакетов присадок в России практически нет.

фото АвтоВзгляд

Да, для масел, предназначенных к заливке в старые (не особо форсированные и неэкологчные) двигатели присадки производят и на отечественных предприятиях. А вот с добавками в масла для движков турбированных, с повышенной степенью сжатия, «зажатых» по характеристикам экологичности и экономичности, — проблема. Между тем, в последние годы на наш рынок поставляются иномарки преимущественно с такими моторами. Лить в них отечественное (пусть и фирменное, не поддельное!) масло с сомнительными характеристиками пакета присадок — тот еще риск.

«Рафинированный» иномарочный агрегат выдержит пару-тройку таких замен смазки, а потом выйдет из строя напрочь. Поэтому владельцам таких авто остается одно: втридорога покупать масла иностранных брендов. Да, известно, что в последнее время турки и китайцы наладили выпуск моторных масел для современных моторов с присадками собственной разработки. И даже поставляют их в Россию. Но как они поведут себя в реальной эксплуатации пока толком никто не знает. Так что пользоваться ими — та еще «русская рулетка»…

технология, техническое обслуживание, моторное масло
9 августа 2022
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