Дилеры LADA стали получать оригинальные запчасти для ремонта автомобилей Renault

Пока компоненты для ремонта и обслуживания Renault получили не все дилеры АВТОВАЗа. По информации «Известий», дистрибьютором запчастей стала компания «Лада-Имидж».

Контракты на поставку деталей пока подписаны с четырьмя дилерскими центрами, в одном из которых отметили, что перечень комплектующих слишком мал. В достатке наблюдаются расходники, вроде фильтров, ремней и элементов подвески. А вот для обслуживания топливной системы деталей практически нет. Но, вероятно, явление это — временное.

Между тем, ремонтом и ТО автомобилей Renault в России стали заниматься и дилеры других иностранных марок. К примеру, о запуске новой сервисной программы объявила компания «АвтоСпецЦентр».Более того: сервисмены даже готовы бесплатно провести диагностику машины по 30 основным пунктам, а также по заниженной стоимости произведут замену моторного масла.